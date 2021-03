Instagram è una piattaforma digitale che oggi ci permette di avere il nostro business alternativo. Un valore aggiunto, un nuovo modo per monetizzare oltre al nostro lavoro classico.

Utilizzato da giovani e meno giovani è una finestra sul mondo, un modo per avere tanti seguaci ed aumentare profitti.

Come fare per avere più follower su Instagram e cominciare a guadagnare? Ecco alcuni consigli.

Scoprire il proprio stile

Fare in modo che il pubblico si affezioni ai contenuti condivisi. Distinguersi attraverso il proprio modo di comunicare e mantenere sempre lo stesso.

Prestare attenzione al nome, la foto profilo e la biografia. Essi indicano il proprio biglietto da visita. Un nome deve essere creativo, ma non esagerato, la foto profilo accattivante, ma non eccessiva. La biografia è fondamentale raccontarsi in poche righe, semplice e veloce.

Mettere la propria firma su ogni contenuto postato soprattutto foto. Infatti un buon metodo è quello di creare un profilo con un proprio stile fotografico.

Didascalie, hashtag e orari

La didascalia da applicare sotto la foto è indispensabile. Deve essere breve, ma d’impatto. E non deve andare fuori tema.

Anche gli hashtag devono essere inerenti alla foto e al tema trattato. Parole semplici ma giuste. Essi possono essere anche in altre lingue, le più diffuse sono inglese e spagnolo.

L’orario giusto, ci sono momenti più adatti alla pubblicazione dei propri contenuti. Quei momenti della giornata dove le persone si dedicano ad una pausa e sono solitamente nel pomeriggio o prima di cena.

Interazione

Importante è anche l’interazione con i propri seguaci, un elemento da non sottovalutare. Essere attivi e mirati nella pubblicazione dei contenuti. Scegliere il proprio target di riferimento e l’interazione sono le armi vincenti per cominciare a crescere e monetizzare.

Questi alcuni semplici ma veloci consigli, che permettono di aumentare i follower del profilo social.

Se l’articolo “Come fare per avere più follower su Instagram e cominciare a guadagnare” è stato utile ai Lettori, vediamo anche “come evitare di essere aggiunti a fastidiosi gruppi su questo famoso social”.