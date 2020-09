Siete in cerca di un lavoro e avete appena finito di scrivere e sistemare il vostro curriculum. Dopo un’attenta selezione delle proposte di lavoro, vi accingete a mandare la vostra candidatura. Ma vi accorgete che è richiesta una lettera di presentazione formale. Non entrate nel panico. Se non ne avete mai scritta una, basterà seguire delle semplici regole.

Impostare una lettera indirizzata al datore di lavoro, o a un’azienda, al professore referente del Master che avete scelto, non è un’impresa difficile. Sicuramente bisognerà armarsi di un po’ di pazienza e riesumare una lingua poco usata nella vita di tutti i giorni.

Come scrivere una lettera formale di lavoro

Di solito, quando viene richiesta una lettera di presentazione, essa deve essere inoltrata via posta o più frequentemente via email. L’impostazione però non sarà molto diversa.

Mentre per una lettera informale mandata a parenti, amici e conoscenti useremo una struttura molto libera, la lettera formale rispetta degli schemi precisi e utili a comunicare in modo chiaro.

a) Per prima cosa ci serve l’intestazione. Sia per una email che una lettera, essa andrà posta in alto e destra della pagina. Si inserirà lì in destinatario preceduto dalle formule: Alla cortese attenzione di…( abbreviato Alla C.A. di…).

b) Segue il titolo e il nome e cognome del destinatario. Se si conosce anche l’indirizzo dell’ufficio, dell’abitazione o della sede legale, si aggiunge anche quello.

c) Se il destinatario è una persona fisica è bene usare appellativi tipo Egregio, Gentilissimo, Spettabile per enti e aziende (se non si conosce il nome preciso della persona cui ci si rivolge) o Dott., Dott.ssa.

d) Il mittente, cioè noi, viene inserito in alto a sinistra.

e) Sotto l’intestazione va anche inserita la data e il luogo di stesura della missiva.

f) L’oggetto è il motivo per cui si sta scrivendo quella lettera. Non deve essere mai troppo lungo. Deve essere conciso e chiaro.

g) Importanti sono anche le formule di apertura, immediatamente posta sotto l’oggetto. Generalmente riprende l’intestazione in alto a destra: “Gentilissimo Prof. Guadagno”.

Il contenuto della lettera formale

Il contenuto è ciò che con questa lettera vogliamo dire. Ci sono delle formule introduttive e di presentazione. La regola principale è di sottolineare subito il motivo per cui ci si rivolge a quella persona o ente.

Se sarà una lettera di presentazione possiamo usare la formula:

a) In riferimento alla Vostra richiesta, alla Sua richiesta, al bando…

b) Con la presente si comunica che…

c) Come su richiesta telefonica, via email (se avete già parlato con il destinatario).

Possiamo iniziare la lettera scegliendo di scrivere in prima o in terza persona (il sottoscritto).

Quando invece ci rivolgiamo al destinatario, usiamo sempre il Lei o il Voi (in caso di più persone, azienda o ente).

Chiusura e conclusione

Per sapere come scrivere una lettera formale di lavoro, bisogna anche sapere come concluderla.

Le frasi più usate per salutare sono:

a) In attesa di un riscontro, in attesa di risposta.

b) Le porgo i miei distinti saluti, Vi porgo i miei cordiali saluti.

c) Ringrazio anticipatamente per l’attenzione rivoltami.

Seguirà la propria firma secondo la formula nome+ cognome.