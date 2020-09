Avete sempre sognato di creare il videogioco dei vostri sogni, ma non sapete nulla di programmazione? Fino a qualche anno fa sarebbe stato un bel problema per voi realizzare il vostro sogno, ma le cose sono cambiate.

Si fa sempre più affollata la schiera di software gratuiti coi quali creare da zero un videogioco perfettamente funzionante. Anche senza conoscere un complesso linguaggio di programmazione come il C++ o Java.

Ma quali sono? Vediamo insieme 3 software gratuiti per creare oggi il tuo videogioco.

3 software gratuiti per creare oggi il tuo videogioco

a) Unity

Unity nasce come software per lo sviluppo di videogiochi in 3D, ma negli ultimi anni ha ufficialmente introdotto un supporto anche per il 2D puro. Il suo utilizzo si basa tutto su componenti che possono essere messi in varie relazioni tra loro e a cui possono essere assegnate diverse caratteristiche. Grazie a questa semplice premessa e al fatto che essendo uno dei software più popolari per il game development, imparare ad usarlo è facile. Infatti si trovano gratuitamente centinaia di tutorial su come utilizzarlo.

b) Unreal Engine 4

Il più professionale degli strumenti che esamineremo oggi, Unreal Engine 4 nasce dall’industria del game development, per l’industria del game development. D’altro canto non ci si poteva aspettare di meno dai geni che ci hanno regalato, appunto, il franchise di Unreal. Il principio su cui si basa questo software è la velocità di utilizzo e la semplicità. Grazie al suo unico “Blueprint system” permette di creare giochi anche complessi da zero senza scrivere una linea di codice. Oppure si possono creare nuovi componenti per poi inserirli, a voi la scelta.

c) Godot

Godot è l’unico software di questa lista ad essere effettivamente del tutto gratuito, in quanto open source. Questo vuol dire che non solo siete liberi di creare, e commercializzare, qualsiasi prodotto costruito tramite Godot. Ma potreste addirittura scaricare il codice sorgente di Godot stesso e modificarlo a vostro piacimento. Certo sarebbe un’operazione complessa, ma se siete in grado di farlo e vi serve fare qualche modifica, nessuno vi potrà fermare.

Oltre a tutte le caratteristiche che lo accomunano a Unity e Unreal Engine 4, come la possibilità di creare giochi senza dover conoscere alcun linguaggio di programmazione e l’estesa libreria di tutorial disponibili, c’è un’altra caratteristica interessante. Godot permette di creare un gioco e poi esportarlo in modo da essere fruibile su qualsiasi piattaforma sia essa Windows, Android, iOS ecc…

Pronti, partenza, via!

Ora che conoscete i principali, e meglio supportati, strumenti per la creazione di videogioco, non vi resta che iniziare a creare il vostro!