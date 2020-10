Ricordate le romantiche pubblicità dei Baci Perugina? Invitavano all’amore per il cioccolato e al peccato di gola. Nati nel 1922, la ricetta nasce come prodotto di recupero dagli scarti della lavorazione di altri prodotti. Inizialmente si sarebbe dovuto chiamare “cazzotto”, per la sua forma a pugno chiuso. Un’intuizione fece cambiare idea agli amministratori della Perugina: nasce così il “bacio”.

L’immagine dei due amanti su sfondo blu che si scambiano un tenero bacio si ispira al celebre quadro di Hayez (1791-1882), “Il bacio”, custodito alla Pinacoteca di Brera. I bigliettini d’amore nascosti nell’involucro vengono dopo, negli anni ’30. Si ispirano ai bigliettini scambiati tra Luisa Spagnoli (proprietaria dell’azienda) e Giovanni Buitoni (amministratore).

Da quel momento inizia la storia di uno dei cioccolatini più famosi e golosi al mondo. Ancora oggi il Bacio della Perugina è per noi italiani un momento di dolcezza misto a curiosità.

I bigliettini si trovano ancora

Esiste un modo per replicare questo straordinario ma semplice cioccolatino? Assolutamente sì e se ami i baci perugina dovresti provare questa ricetta. Introduciamo solo una piccola variante: gli ingredienti sono tutti vegani. Baci tra nocciole e cioccolato fondente

Ingredienti per circa 20-22 cioccolatini

200g di cioccolato fondente;

100 g di panna di riso;

1 cucchiaio di pasta di nocciole;

70g di nocciole crude;

22 nocciole intere;

180 g di cioccolato fondente.

Preparazione

Iniziamo scaldando la panna di riso in un pentolino antiaderente. Quando arriva quasi a bollore spegniamo il fuoco e versiamo i 200 g di cioccolato fondente e la pasta di nocciole. Mescoliamo e lasciamo sciogliere completamente. Tritiamo i 70 g di nocciole aiutandoci con un mixer e uniamo la panna col cioccolato sciolto. Mescoliamo per amalgamare tutti gli ingredienti. Riponiamo in una ciotola in frigo per circa due ore. Il cioccolato a questo punto si sarà solidificato. Il nostro compito è ormare delle palline prelevando l’impasto con un cucchiaino. Formata la pallina riponiamola in un piatto piano. Su ogni pallina andrà posizionata la nocciola. Riponiamo i cioccolatini in frigo.

Ora pensiamo alla copertura. Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente rimasto. Lasciamolo intiepidire per alcuni minuti. Ora dobbiamo immergere ogni cioccolatino nel cioccolato fuso. Possiamo aiutarci con una forchetta o con una pinza per alimenti. Disponiamo i cioccolatini su un tagliere ricoperto di carta forno e rimettiamo in frigo. La copertura si solidificherà e saremo pronti a gustarli o a regalarli agli amici.

Scoprirete il perché se ami i baci perugina dovresti provare questa ricetta.