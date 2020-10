Come scoprire se un utente ti ha bloccato su Instagram. Recentemente l’applicazione Instagram ha compiuto ben 10 anni. Dal 2010, sicuramente ha fatto passi da gigante. Potrebbe essere definito il social network del momento assieme a Tik Tok. Sempre più persone, infatti, lo preferiscono per la sua immediatezza a Facebook. E ormai, più domandare ”qual è il nome del tuo account Facebook” è molto più semplice che si chieda, piuttosto, ”come ti chiami su Instagram?”. In prededenza abbiamo analizzato le modalità per scoprire se un utente ti abbia bloccato su Whatsapp. Ora, invece, vedremo come scoprire se un utente ti ha bloccato su Instagram.

Come scoprire se un utente ti ha bloccato su Instagram

Capirlo è molto semplice. Ti basterà cercare l’username del contatto che sospetti ti abbia bloccato. Se non appare nella lista delle ricerche, è probabile che ti abbia bloccato o che abbia disattivato l’account. In questo caso, non dovrai fare altro che chiedere ad una terza persona di fare lo stesso e vedere se a lei il nome in questione compare. Se invece continui a visualizzare il nome dell’utente in questione ma quando apri il suo profilo non visualizzi le sue foto, ma solamente il messaggio ”Non ci sono Post” è probabile che la persona abbia il profilo privato e che abbia semplicemente fatto in modo che tu non potessi più seguirla, rimuovendoti dai followers. Inoltre, non vedrai più le stories pubblicate dal contatto in questione. E, specialmente se tende ad essere molto attivo, questo è un primo ed ovvio campanello di allarme.

Quindi, scoprire se un utente ti ha bloccato su Instagram è molto semplice. Anche se bisogna tenere conto anche delle circostanze, visto che come sempre potrebbe semplicemente essere successo che abbia deciso di rimuovere le foto o di cancellare l’account. In ogni caso, tutto quanto è facilmente verificabile. Quindi, ecco come scoprire se un utente ti ha bloccato su Instagram.

Le applicazioni per scoprire se un utente ti ha bloccato su Instagram

Alcune applicazioni permettono di scoprire se un utente ti ha bloccato su Instagram. Tuttavia, per farlo bisogna fornire i propri dati di accesso. E a volte, persino pagare. Bisogna ricordare che non esistono mezzi ufficiali per scoprire chi ti abbia bloccato su Instagram senza che tu te ne sia accorto. O meglio, si potrà verificare manualmente, ma l’applicazione non invia notifiche in proposito né, tanto meno, rende visualizzabile una lista di persone che ”ti hanno bloccato”. Cosa che invece fanno queste applicazioni. Il consiglio è, tuttavia, quello di non affidarcisi in linea di massima. Il risultato non è garantito e, inoltre, non saprai mai quale uso sarà fatto dei tuoi dati. Sii prudente ed evita di svendere le tue informazioni (e la tua password, soprattutto) per un’informazione che, a conti fatti, non ti servirà a nulla se non a saziare una curiosità.