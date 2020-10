Da oggi il web sta letteralmente impazzendo. Perché? Per una novità che sta coinvolgendo davvero tutti. Si tratta di una semplice app. Forse la più famosa al momento. Esatto, stiamo proprio parlando di Instagram. Noi di ProiezionidiBorsa ti abbiamo già parlato del social più in voga in assoluto. In questo articolo, infatti, ti avevamo spiegato come recuperare la tua password, in caso l’avessi dimenticata. Oggi, invece, le informazioni che riceverai saranno un po’ diverse. Infatti, imposta la novità dell’ultimo secondo sul tuo telefono. Ti basterà aprire le Impostazione e fare un semplice click e Instagram tenterà di stupirti!

Qual è la novità?

Per festeggiare i 10 anni dalla sua nascita, Instagram sta regalando ai suoi utenti una possibilità davvero particolare. Questa si basa sui gusti del pubblico e sulle personalità di ognuno di noi. Il social media, infatti, da oggi dà la chance di cambiare l’icona che lo rappresenta sulla nostra home. E farlo sarà semplice. Perciò, se anche tu sei un patito di social, imposta la novità dell’ultimo secondo sul tuo telefono! Ti basterà aprire le impostazioni e fare un semplice click. Vediamo esattamente come.

Ecco come cambiare l’icona di Instagram

Quindi, apri l’app Instagram e vai sulle Impostazioni. Dovrai passare per il tuo profilo per farlo. Scorri dall’alto in basso il menù per un po’ di volte. A un tratto, dovrebbe comparire un festone circondato da coriandoli sul tuo schermo. Di conseguenza, poi, dovrebbero esserci diverse icone Instagram tra cui scegliere. Potrai vedere quelle più vecchie (anche la prima in assoluto), fino alle più stravaganti, come quella a tema Pride.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Ti basterà scegliere la tua preferita! In questo modo, potrai far vedere la tua personalità anche in questo caso. Perciò, sbizzarrisciti! Si tratta di un’operazione facile e veloce. Ti leverà infatti solo qualche secondo e il tuo schermo ti rispecchierà molto di più!