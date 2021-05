Con l’estate alle porte, sta per cominciare il periodo degli abbronzanti. Questi prodotti una volta aperti, se ben conservati hanno in media una durata di almeno 24 mesi. Dopo questo periodo possono perdere la loro efficacia. Chiaramente se il filtro solare non protegge più come dovrebbe, può essere nocivo per la pelle. Perché ci metterebbe a rischio scottature. Peraltro, gli abbronzanti, se di alta qualità sono spesso costosi e in questi casi non bisogna buttarli via. Se avanzano dei solari degli anni precedenti, possono essere recuperati per altri scopi. Ecco due modi per riciclare olio e creme abbronzanti aperte da troppo tempo, per nuovi scopi altrettanto utili che ci faranno risparmiare.

La crema solare aperta da troppo non va sprecata

La crema solare aperta da troppo tempo può perdere la propria efficacia contro i raggi ultravioletti. In questo caso non è più affidabili e utilizzarla ugualmente può mettere a rischio la pelle. Ma non è necessario buttarla. La si può utilizzare tranquillamente come una semplice crema idratante per il corpo. Donerà comunque idratazione, e anche un piacevolissimo profumo. Ma soprattutto, non andrà sprecata.

L’olio abbronzante è utile per lucidare i nostri mobili in legno

L’olio abbronzante aperto da troppo tempo, così come la crema, può assolutamente essere riciclato per un utilizzo nuovo e differente. Ovvero come lucidante per mobili in legno. I lucidanti per mobili sono prodotti vegetali a base oleosa. Quindi l’olio abbronzante è un valido sostituto. Basterà versarne un po’ su di un panno morbido e passarlo sui mobili in legno scuro in modo omogeneo. Questo procedimento luciderà il legno in un batter d’occhio, donando peraltro ai mobili una gradevolissima profumazione. Con questo modo ingegnoso di riciclare l’olio abbronzante non sarà sprecato.

Con questi due modi per riciclare olio e creme abbronzanti aperte da troppo tempo, nessuno goccia dei solari sarà sprecata e si risparmierà anche.