Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il mondo della tecnologia negli ultimi anni ha subito un cambiamento davvero sconvolgente. In un batter d’occhio, siamo passati da telefoni in grado solamente di telefonare e mandare messaggi, ad avere in tasca dei veri e propri computer. Grazie a questi telefoni di ultima generazione, anche il nostro modo di comunicare è cambiato moltissimo. Con l’arrivo delle applicazioni infatti i social network si sono spostati sui telefonini e, con loro, ne sono arrivati degli altri. L’innovazione più grande, negli ultimi tempi, è l’applicazione nota a tutti come WhatsApp. Tra poco infatti sveleremo come fare per utilizzare al meglio questa famosissima applicazione.

Le app di supporto

WhatsApp è diventata in poco tempo l’applicazione di messaggistica instantanea più scaricata di sempre. Le azioni che possiamo svolgere al suo interno sono veramente tante, e tutte si rivelano utilissime. Dal fare le videochiamate al creare gruppi con i nostri amici, la lista delle cose che possiamo fare sull’app è veramente lunga. Inoltre ogni anno moltissime novità, acquisite tramite aggiornamenti, permettono agli utenti di utilizzare l’applicazione sempre più comodamente.

Inoltre esistono dei trucchi per poter attivare ancora più funzioni all’interno di WhatsApp. Tutto ciò è possibile grazie a quelle che vengono chiamate app di supporto. Con questo termine ci si riferisce a quelle applicazioni create appositamente per apportare modifiche ad altre app. In questo articolo ne presentiamo una che può rivelarsi molto utile in diverse situazioni. Dunque ecco come stupire gli amici creando finte chat su WhatsApp.

Lo scherzo perfetto

Andando sull’App Store infatti, è possibile trovare una serie di applicazioni che riescono a ricreare finte conversazioni, utilizzando lo sfondo di WhatsApp. Basterà andare nella sezione “cerca” e digitare “fake chat WhatsApp”. Ci troveremo così davanti ad una lunga lista di applicazioni da poter scaricare. Una volta scelta e scaricata, l’app ci darà modo di creare a nostro piacimento una chat con il nome del destinatario e, ovviamente, il testo. Sono tanti i modi in cui questa funzione può essere utilizzata. Dall’organizzare un ottimo scherzo agli amici al crearsi un buon alibi per una bugia detta, la lista è lunga. Inviando lo screenshot della finta chat ad un amico, sarà impossibile per quest’ultimo capire che si tratta di un falso. Provare per credere. Dunque ecco come stupire gli amici creando finte chat su WhatsApp.