Google è il motore di ricerca più usato è conosciuto al mondo. Lo si utilizza ogni giorno per le più svariate informazioni. Curiosità, notizie, traduzioni, lavoro, lo si sfrutta per ogni cosa. Non si può dire che non sia rapido, che semplifichi la vita di ogni giorno. Ma come forse in molti sanno, registra ed archivia le nostre informazioni. Questo serve al colosso del web principalmente per indicarci le pubblicità più adatte a noi. O meglio vende questi nostri dati a società che fanno pubblicità sul motore di ricerca e sui siti che apriamo tramite Google.

Oltre alla pubblicità

Con la raccolta delle nostri informazioni e con l’ausilio dei cookie dei siti che visitiamo veniamo profilati in tutto e per tutto. Questo non solo per Google ma anche in relazione per esempio ai social network. Un’altra funzione di questo processo è l’indirizzamento a contenuti che più sono in linea con i nostri interessi. Su questo forse non ci sarebbe troppo da ridire. Perché in effetti semplifica la nostra navigazione trovando più rapidamente i contenuti che cerchiamo o che ci piacciono. Ma in realtà questo meccanismo nasconde un lato negativo. In questo modo una parte del web, una parte di informazione ci viene oscurata. Perché vengono sempre riproposti contenuti sulla stessa linea che sia politica, religiosa, informativa. Così da privarci di una vista a 360 gradi di determinate questioni.

Questo viene fatto perché più siti, video, immagini, pubblicità sono in linea con noi, più noi clicchiamo e visualizziamo. Più accade questo più guadagno rechiamo alle società interessate.

Come scoprire cosa sa Google su di noi. Le informazioni che registra

Vediamo adesso come scoprire cosa sa Google su di noi. Per sapere quali dei nostri dati ha registrato il motore di ricerca, il procedimento è molto semplice. Basta cercare il sito “addssettings.google.com” e all’interno di questo cliccare su My Activity. Si aprirà una pagina con svariate categorie di cartelle in cui sono registrate le nostre informazioni. Inoltre si può andare su takeout.google.com dove si può decidere quali, dei nostri dati registrati, scaricare sul proprio pc o tablet o smartphone. Tramite queste opzioni sapremo tutto quello che il colosso del web sa su di noi.