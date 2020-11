Le video guide di PdB



I gianduiotti sono dei cioccolatini nati in Piemonte e famosi non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo. Presentato per la prima volta al pubblico nel 1865, il gianduiotto prende il suo nome da Gianduja, una maschera torinese. La loro origine risale al periodo napoleonico. In questo periodo, il cacao giungeva in Italia in quantità limitate e con prezzi altissimi. Si decise, quindi, di sostituire parte dell’impasto con delle nocciole!

Come dice il loro nome questi dolci sono al gusto gianduia, cioè nocciole e cioccolato. Inoltre, i gianduiotti sono riconoscibili a prima vista grazie alla loro forma a barca rovesciata e al rivestimento dorato o argentato. La preparazione dei gianduiotti è piuttosto veloce e il loro sapore è spettacolare. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa ci sveleranno come usare solamente 3 ingredienti per preparare dei gianduiotti fatti in casa dal sapore celestiale!

Ingredienti

250 grammi di cioccolato fondente;

125 grammi di pasta di nocciole;

1 cucchiaino raso di zucchero.

Al posto della pasta di nocciole è possibile utilizzare lo stesso quantitativo di nocciole tostate e tritare. Inoltre, prima della preparazione bisogna munirsi di uno stampo per gianduiotti, così da dare ai nostri cioccolatini la loro forma tipica.

Procedimento

Vediamo ora come usare questi 3 ingredienti per preparare dei gianduiotti fatti in casa dal sapore celestiale. Iniziare tagliando a pezzi piccolissimi il cioccolato fondente. Metterne metà a sciogliere a bagnomaria. Quanto sarà sciolto versare la seconda metà e far sciogliere mescolando costantemente. Versare anche la pasta di nocciole continuando a mescolare.

Quando si sarà ottenuto un composto omogeneo, toglierlo dal fuoco e aggiungerci 1 cucchiaino di zucchero. Mescolare nuovamente fino a far amalgamare il tutto. Quindi, con l’aiuto di un cucchiaino o di una spatola, versare il composto negli stampi da gianduiotti. Una volta riempiti, sbattere gli stampi per livellare il composto. Lasciare riposare per qualche ora a temperatura ambiente, in modo tale che i gianduiotti si induriscano. Ed ecco pronti degli squisiti gianduiotti tradizionali dal gusto spettacolare! Provare per credere!