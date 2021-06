Non bisogna puntare solo al Superbonus 110% perché possono addirittura esserci offerte più semplici cui aderire. Ecco come scegliere il bonus infissi migliore e più adatto alle nostre esigenze, perché per le finestre non esiste solo il Superbonus 110%.

Si può scegliere tra Superbonus 110 %, Ecobonus e Bonus ristrutturazioni. Tutte queste agevolazioni comprendono la sostituzione degli infissi. La percentuale di sconto è diversa e diversi sono i requisiti per l’accesso al bonus. Bisogna quindi capire quale sia la strada più adatta alle esigenze del padrone di casa.

I vantaggi generali della sostituzione infissi

Spesso si pensa che l’unico vantaggio sia il risparmio termico. In realtà i nuovi infissi danno anche maggiore sicurezza contro le effrazioni. Inoltre usano vetri antisfondamento che, in caso di rottura, non creano parti taglienti. Sono progettati per rompersi in modo tale da non creare frammenti pericolosi. Anche in caso di urto accidentale nessuno si farà male.

Infine anche l’aspetto estetico ci guadagnerà molto. I nuovi infissi sono spesso più sottili di quelli tradizionali e l’ambiente interno diventerà più luminoso.

Ecobonus 50

Vediamo come scegliere il bonus infissi migliore e più adatto alle nostre esigenze, perché per le finestre non c’è solo il Superbonus 110%.

Ecco la prima forma di facilitazione: l’Ecobonus garantisce una detrazione del 50% della spesa sostenuta. Il massimo di spesa che può rientrare nel bonus sono euro 60.000,00. La metà, e quindi euro 30.000,00, saranno recuperati in 10 anni con detrazione dalle tasse. Se la famiglia spende complessivamente più di euro 60 mila euro la cifra eccedente rimarrà a carico suo.

L’Ecobonus vale per qualsiasi tipo di edificio adibito ad abitazione o a locale commerciale. Basta che ci sia un impianto di riscaldamento.

Bonus ristrutturazione infissi

Vale anche per gli immobili non riscaldati. È però un bonus collegato ad una più ampia ristrutturazione dell’immobile. Il tetto massimo di spesa per tutta la ristrutturazione è di euro 96.000,00. Si recupera il 50% in 10 anni tramite detrazione dalle tasse.

Superbonus 110 %

È il bonus più ambito perché la sostituzione degli infissi è totalmente rimborsata dallo Stato se rientra nella cifra massima prevista. Oltre alla detrazione dalle tasse sono previste anche la cessione del credito e lo sconto in fattura. In questo modo chi chiede il bonus non deve anticipare nessun importo.