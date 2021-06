Con l’arrivo dell’estate anche le abitudini alimentari si modificano. Preferiamo mangiare alimenti leggeri e rinfrescanti per non appesantire troppo il nostro organismo.

D’estate infatti il nostro corpo è già molto impegnato a lavorare per abbassare la temperatura interna che è più elevata a causa delle alte temperature. Perciò possiamo aiutare il nostro corpo assumendo alimenti non troppo pesanti, freschi e con un elevato apporto di acqua.

Frutta e verdura in abbondanza sono l’ideale per reintegrare il giusto apporto di acqua e sali minerali che si perdono col caldo e la sudorazione. Anche il pesce e le carni magre sono degli ottimi alimenti estivi, sempre se cucinati in modo leggero. Molto spesso però il rischio a cui si va incontro è quello di mangiare cibi poco saporiti e poco sfiziosi.

Ma fortunatamente ecco la ricetta della salsa più fresca e appetitosa dell’estate perfetta per dare un tocco originale e di gusto ad ogni piatto. Un’idea facile e gustosa che può risolvere questo problema.

Una di queste è lo tzaziki. È una salsa allo yogurt che arriva direttamente dalla Grecia e ormai diventata famosa in tutto il mondo per il suo gusto e la sua versatilità. Grazie al suo sapore fresco viene utilizzata per accompagnare ogni tipo di pietanza, dalla carne al pesce, persino le verdure diventano più sfiziose con questa salsa. I suoi ingredienti di base sono yogurt greco, cetriolo e aglio. La ricetta è semplicissima, noi consigliamo di prepararla un giorno prima del consumo per far si che i sapori si amalgamino correttamente.

Ingredienti per 4 persone:

a) 400gr di yogurt greco;

b) aglio (a gusto);

c) 1 cetriolo;

d) qualche fogliolina di menta;

e) olio extravergine di oliva;

f) sale.

Procedimento

Per prima cosa è necessario grattugiare il cetriolo con una grattugia a maglie larghe e metterlo in un colino per 30 minuti in modo che perda l’acqua in eccesso. Una volta fatto questo lo si tampona con della carta assorbente e lo si aggiunge allo yogurt greco. Si unisce al composto il sale, l’olio, l’aglio tritato e le foglie di menta spezzettate. Si mischia il tutto e si ripone in frigo per una notte. Non dimentichiamoci di assaggiare per capire se la combinazione di sapori è equilibrata!

