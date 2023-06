Allontana le vespe ed elimina il nido senza spendere soldi: sorprendente il trucco dei disinfestatori utile anche contro le zanzare

Estate è sinonimo di caldo e tra gli insetti che più ci danno il tormento in questo periodo ci sono le vespe. A molti fanno paura le vespe perché la loro puntura potrebbe provocare reazioni allergiche. Per tenerle lontane dalle nostre abitazioni possiamo ricorrere a prodotti chimici specifici, ma fortunatamente anche a soluzioni naturali e più economiche.

Gli esperti del settore ci aiutano ad eliminare il problema delle vespe usando soluzioni spesso costose e a base chimica. Questi prodotti sono particolarmente efficaci, ma potrebbero rappresentare un pericolo per la nostra salute. Oggi vogliamo consigliare un metodo economico, efficace e molto semplice per tenere lontane le vespe ed impedire loro di nidificare senza ricorrere ad insetticidi. Continuando e leggere, scoprirai che usando questo rimedio terrai lontane anche le zanzare. Scopri di più continuando a leggere.

Allontana le vespe ed elimina il nido senza spendere soldi: servono soli 3 ingredienti

Le vespe cercano di entrare in casa attratte dal cibo. Pertanto, è più che normale che queste cerchino di introdursi nelle nostre abitazioni. Il problema può diventare davvero serio se queste riescono a nidificare in casa. Per evitare questo problema, innanzitutto cerchiamo di ridurre al minimo le condizioni ideali per la nidificazione. Chiudi eventuali buchi e fessure presenti su finestre, parenti e grondaie. A questo punto, se vedi che le vespe iniziano ad affollarsi alle finestre, prepara questo rimedio tanto semplice quanto efficace.

Unisci qualche goccia di olio essenziale di eucalipto a un cucchiaio di sapone di Marsiglia, mescola il tutto e trasferiscilo in una bottiglia di plastica munita di vaporizzatore. Versa al suo interno mezzo litro d’acqua e qualche foglia di menta. Lascia riposare il prodotto per qualche ora e vaporizza questa soluzione nei punti critici la mattina e la sera. Questo rimedio ti aiuterà non solo a tenere lontane le vespe ed eliminare facilmente il nido, ma anche a non fare avvicinare le zanzare.

Come rimuovere il nido di vespe in sicurezza in una sola mossa

Gli esperti sanno bene che le vespe sono insetti che odiano gli odori intensi. Ecco perché l’unione di 3 ingredienti dal profumo persistente è così efficace. Anche prodotti come l’aglio sono formidabili contro le vespe, ma sappiamo bene che l’odore non è dei migliori. Questo trucco invece ti aiuterà ad ottenere il risultato sperato dando all’ambiente anche un odore gradevole.

Allontana le vespe ed elimina il nido senza spendere soldi usando questo geniale rimedio. Vaporizzandolo in prossimità del nido, le vespe fuggiranno via velocemente e potrai togliere il nido in sicurezza. Per agire senza rischi, indossa anche un paio di guanti. Quando sarai sicuro che le vespe saranno uscite dal nido, prendi una scopa, staccalo dalla superficie e gettalo via lontano dalla tua abitazione.

Cosa fare in caso di punture di vespe: mantieni la calma e agisci velocemente

Una normale reazione alla puntura di vespa comporta gonfiore, arrossamento, bruciore e prurito. Se invece fossi un soggetto suscettibile, l’infiammazione potrebbe essere estesa e molto dolorosa. In casi gravi, potresti presentare febbre, nausea e gonfiore delle labbra e delle palpebre.

Dopo una puntura di vespa, lava bene la zona con acqua e sapone ed applica del ghiaccio. Anche l’aloe è molto efficace per ridurre l’infiammazione. In caso di reazione allergica invece chiama subito il 112, numero unico per le emergenze.