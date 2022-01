Le stufe a pellet sono sempre più diffuse perché sono tra i modi più economici ed ecologici per riscaldare una stanza.

A differenza del legno, il pellet è un combustibile ecosostenibile. Una piccola quantità è in grado di riscaldare molti metri cubi per un considerevole lasso di tempo. Il loro prezzo parte in genere dai 700 euro. Alcuni modelli, che possono essere allacciati al sistema di riscaldamento pre-esistente, possono arrivare ad un costo di 5.000 euro, escludendo i costi di installano.

Il mercato offre una vastissima gamma di modelli adatti alle più diverse esigenze. Ma come orientarsi nella scelta? Una delle più note associazioni italiane per la tutela dei consumatori e cioè Altroconsumo, ha condotto un’indagine con lo scopo di redigere la classifica delle stufe a pellet migliori tra venti dei più noti modelli di ultima generazione disponibili sul mercato. Per scaldarsi in inverno, ecco la migliore stufa a pellet da acquistare tra queste 20 secondo un’indagine.

La stufa migliore e quella più conveniente in rapporto qualità/prezzo

I parametri tenuti in considerazione dall’associazione per eleggere la stufa migliore sono le prestazioni, la quantità di emissioni, la sicurezza e la facilità d’uso. Il primo posto nella classifica è di Freepoint Verve Airtight con un punteggio di 89/100 e un costo di circa 995 euro. Il secondo posto è di Ravelli Dual 9 (83/100) e il terzo di La Nordica – Extraflame Viviana Evo (81/100) con rispettivamente un costo di 2000 e 1590 euro.

La palma di migliore acquisto e cioè di prodotto più conveniente in base al rapporto di qualità/prezzo è andata però a Punto Fuoco Giada 8KW con un punteggio di 69/100 e un costo medio di 629 euro.

Gli altri modelli analizzati sono Palazzetti Malu 8, Piazzetta P158 T, Rika Filo, Caminetti Montegrappa NP 10 Evo Noir, Edilkamin Nara Plus 9KW, Italiana Camini Piro Plus, Superior Maya, Last Calor Alba, MCZ Ego Air – 2016 8KW, Cola Klean, Thermorossi Pop8, Qlima Fiorina 74 S-Line, Adler Alpina 9, Kalor Greta 8, Rika Kapo e Thermorossi Dorica Metalcolor.

Come scegliere il modello adatto alle proprie esigenze

In occasione della presente indagine, l’associazione ha stilato un decalogo da seguire per orientarsi nell’acquisto di una stufa a pellet di qualità e adatta alle proprie esigenze. I consigli si riassumono in:

chiedere il sopralluogo di un installatore che possa calcolare la potenza di cui la stufa necessita per riscaldare la stanza e verificare la possibilità di realizzare una canna fumaria;

scegliere una stufa dotata di termostato con possibilità di regolare temperatura e ventilazione;

valutare gli spazi a disposizione per comprare una stufa delle giuste dimensioni;

la capienza del serbatoio, affinché la stufa abbia abbastanza autonomia.

L’associazione sottolinea anche l’importanza della presenza di opportune dotazioni di sicurezza, come il guanto termico o la maniglia amovibile per l’apertura della camera di combustione.