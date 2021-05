Molti Lettori scrivono in Redazione per chiedere agli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa consigli utili e pratici soprattutto su come sbiancare il bucato senza usare la candeggina.

Infatti, sebbene la candeggina sia una sostanza usata per smacchiare, pretrattare, detergere e disinfettare il bucato, deve essere usata nel modo e nelle quantità giuste.

Altrimenti si rischia di danneggiare irrimediabilmente i tessuti. E di non poterli usare più.

In un altro articolo che i Lettori potranno leggere cliccando qui gli Esperti hanno spiegato come sbiancare e disinfettare senza candeggina le federe e i cuscini del letto sterminando batteri e acari grazie e 2 metodi, facili, veloci ed infallibili.

Quest’oggi, invece, spiegheranno come sbiancare in 1 minuto i calzini bianchi e farli tornare come nuovi con un metodo veloce ed infallibile che sta facendo impazzire tutte le casalinghe stufe della candeggina.

Per avere calzini bianchi e puliti in 1 minuto non per forza bisogna usare la candeggina.

Esistono, infatti, alcuni rimedi naturali con i quali, senza usare prodotti chimici, come appunto la candeggina, è possibile sbiancare i calzini bianchi e farli tornare come nuovi.

Il più semplice, veloce ed infallibile è il seguente.

Basta procurarsi una bacinella con dell’acqua tiepida, un sapone di Marsiglia che è un ottimo sgrassatore come spiegato qui.

Un pò bicarbonato di sodio, un pò di aceto bianco e un po’ di detergente se non dovessero smacchiarsi a mano.

Procedimento

Preparare una piccola bacinella con un po’ di acqua, bicarbonato di sodio quanto basta ed aceto quanto basta.

Mettere in ammollo i calzini nella bacinella con l’acqua tiepida.

Una volta bagnati, prendere il sapone di Marsiglia e strofinarlo per 1 minuto energicamente sulle parti sporche di ciascun calzino.

Se non dovessero sbiancarsi subito, nebulizzare con uno spruzzino la miscela fatta sempre con acqua, bicarbonato e aceto bianco sui calzini e lasciare agire. I calzini ritorneranno come nuovi.

Qualora le macchie fossero molto resistenti, come può succedere quando si indossano scarpe nuove scure ed il colore stinge i calzini, è necessario lasciare i calzini in ammollo per altri venti minuti. Infine, si consiglia di fargli fare anche un lavaggio in lavatrice insieme all’altro bucato.

Ecco, dunque, come sbiancare in 1 minuto i calzini bianchi e farli tornare come nuovi con un metodo veloce ed infallibile che sta facendo impazzire tutte le casalinghe stufe della candeggina.