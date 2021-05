Molto frequentemente si usano prodotti per un preciso problema ma non si conoscono tutti gli altri usi. Infatti, avremmo mai immaginato che l’acqua ossigenata potesse avere mille usi? Infatti, pochi lo immaginano e sanno che questo straordinario prodotto che si trova in casa può fare tutto questo. Vediamo, quindi, quali sono.

Rimuove le macchie

In un tampone versare l’acqua ossigenata e lasciare agire qualche minuto tamponando con un panno. L’operazione va ripetuta più volte e poi la macchia sparisce. Ciò che non si deve mai fare è immergere prima il tessuto in acqua calda che perché questo potrebbe fissare le macchie, soprattutto quelle di sangue.

Un sostituto furbo della candeggina

Creare una miscela contenente detergente per piatti e acqua ossigenata. Mescolare i due ingredienti e applicare sulla parte che si vuole trattare. Lasciare agire il prodotto e poi utilizzare una spazzola che tolga l’eccesso di miscela per poi sciacquare.

Via le macchie dal marmo

Il marmo purtroppo si macchia molto facilmente con acqua e olio o altre sostanze. Esistono dei prodotti specifici che sono in grado di proteggere il marmo. In sostituzione possiamo provare questo facile trucco. Preparare una miscela farina e acqua ossigenata. Si formerà una pastella da spalmare sulla parte di marmo che si desidera pulire. Poi si ricopre la parte con una pellicola trasparente. Dieci minuti e si toglie tutto.

Insomma, eravamo convinti che l’acqua ossigenata potesse servire a curare solo le ferite. Invece si è utilizzata per parecchie cose diverse. È sempre piacevole scoprire nuove soluzioni. Il consiglio di ProiezionidiBorsa è quello di provare i vari utilizzi di questo prodotto.

La Redazione di ProiezionidiBorsa inoltre raccomanda di leggere questo articolo sull’acqua ossigenata per poterla utilizzare in totale sicurezza.