Fare pulizia nel proprio armadio e scegliere cosa buttare e non, è un impresa non facile e che innervosisce.

In genere, molti dei vestiti vengono, di anno in anno, conservati perché si pensa che possano tornare di moda oppure, perché ci si è affezionati. Il risultato è ritrovarsi con un armadio pieno di abiti dove la metà non è utilizzata.

Per vivere più sereni e meno stressati, bisogna sapere come sbarazzarsi dei vecchi vestiti per fare ordine nell’armadio.

In questo articolo diamo dei consigli per poter attuare questa soluzione.

Ecco come sbarazzarsi dei vestiti vecchi per fare ordine nell’armadio

Quando si è deciso di fare ordine nel proprio armadio, eliminando i vecchi vestiti evitando di buttarli, si può procedere in questo modo:

Vendere i vestiti usati online

Per riciclare i vecchi abiti vendendoli online, bisogna consultare i siti di vendita dell’abbigliamento usato.

Si procede scattando delle foto agli abiti mostrandoli per bene, lavati e stirati.

Recuperare parti dei vestiti

Se i vestiti sono vecchi e usurati, non possono essere donati, quindi si possono recuperare alcune parti come: i bottoni, le cerniere, i pizzi, le fibbie e tutto ciò che si può riutilizzare.

Donare i vestiti usati

Donare i vestiti usati è un ottima idea.

Se sono abiti utilizzati da bambini o ragazzi, possono essere regalati ad amici o parenti.

I bambini crescono in fretta e, i loro abiti restano come nuovi.

Donare gli abiti alle parrocchie

La raccolta dell’abbigliamento usato ed in buono stato viene organizzata dalle parrocchie, i cui parroci li mettono a disposizione di chi ne ha bisogno.

Basta semplicemente informarsi alla parrocchia di appartenenza.

Vendere gli abiti vecchi a negozi di abbigliamento vintage

Vendere i propri abiti vecchi, ad un negozio di abbigliamento vintage, può essere un’altra soluzione.

Se si presentano gli abiti in buono stato, si possono trovare degli acquirenti. Il ricavato è a volte minimo ma, se non si sa a chi donarli è sempre meglio che buttarli.