Senza correre il rischio che si deteriorino, ecco come conservare i limoni mantenendoli sempre consistenti e succosi. Dalla conservazione a temperatura ambiente agli agrumi messi nel frigorifero, e passando per la scelta di congelare i limoni nel freezer. Ma in quest’ultimo caso con degli opportuni accorgimenti.

Ecco come conservare i limoni mantenendoli sempre consistenti e succosi

Nel dettaglio, la soluzione migliore per conservare i limoni è quella di tenerli a temperatura ambiente. E precisamente, prima di tutto, lontano da fonti di calore e pure al riparo dalla luce del sole. Inoltre, i limoni tenuti a temperatura ambiente restano a lungo consistenti e succosi se si mettono semplicemente in un cestino avendo la cura di non ammassarli troppo.

In questo modo i limoni resisteranno bene anche per tutta una settimana e solo dopo, inesorabilmente, potrà apparire qualche macchia o degli scolorimenti, e fino ad arrivare alla formazione di muffe se la conservazione a temperatura ambiente non sarà stata del tutto corretta.

I limoni nel frigo o in freezer, ecco perché non sono ambienti proprio ideali

Passando al frigorifero, la scelta di conservare i limoni stride forte con il rischio di disidratazione dei frutti. Per rimanere consistenti e succosi anche in frigo, infatti, i limoni interi andrebbero conservati sottovuoto, oppure immersi in una bacinella d’acqua proprio per evitare che i limoni diventino poi secchi, in poco tempo, per effetto della disidratazione. In più, è bene cambiare in tal caso l’acqua della bacinella almeno ogni due giorni.

Il freezer, infine, è davvero l’ultima spiaggia per conservare i limoni. Se congelati interi, infatti, questi scongelati diventeranno mollicci. Se proprio non si può evitare, meglio lavare i limoni, asciugarli e tagliarli a spicchi, per poi farli solidificare in freezer in un vassoio dove è stato posizionato un foglio di carta da forno. Ed infine congelare gli agrumi mettendo tutti gli spicchi di limone induriti in uno più sacchetti gelo.