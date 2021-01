Molto spesso sono i dettagli che fanno la differenza. Capita spesso di scegliere un look monocolore e regalargli un tocco di carattere con una collana o preferire uno stile più elegante, smorzandolo con una cintura.

In realtà esiste un accessorio comune che ogni donna conserva nel suo armadio: il foulard.

A volte, viene destinato agli angoli più remoti dei nostri cassetti poiché l’uso ne viene limitato alle occasioni più formali.

In realtà esistono molti modi originali per utilizzare un foulard e realizzare un look di tendenza.

Capo d’abbigliamento

Chi crede che possa fungere solo come accessorio per scaldare il collo nei mesi autunnali o per sostituire la sciarpa in primavera si sbaglia di grosso.

Nel caso in cui si ha voglia di osare può essere utilizzato come un vero e proprio top o sotto giacca.

Sarà un capo unico nel suo genere e donerà un tocco di estrema originalità nel caso in cui si è soliti indossare tailleur pantalone e giacca.

Se invece, non si riesce ad abbandonare il proprio stile casual ma l’occasione richiede un abito più elegante, si può utilizzare il foulard come un gilet.

Basta semplicemente farlo cadere sulle spalle e bloccarlo in vita con una cintura.

Foulard come accessorio per i capelli

Uno dei modi originali per utilizzare un foulard è usarlo al posto del classico elastico per capelli.

All’origine della coda di cavallo o per chiudere una treccia, è l’ideale per un tocco glam e giovanile. Inoltre valorizzerà il viso e arricchirà di colore il proprio outfit.

Un altro modo interessante per realizzare un look di tendenza con il foulard è il turbante.

Bastano due semplici mosse: Poggiare il foulard sulla fronte e incrociarlo su se stesso chiudendolo con un nodo da riporre all’interno.

Per uno stile più sportivo si può sempre utilizzare come bandana.

Oltre che per i capelli può essere anche annodato sul manico della borsa e adattarne i colori allo stile che si indossa quotidianamente.