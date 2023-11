Come saranno i mercati azionari fino alla fine dell'anno-Foto da pixabay.com

Quando tutto sembrava congiurare per un sell off di fine anno, i mercati azionari nel giprno del 30 ottobre, scadenza di un nostro setup nero annuale, hanno iniziato un fortissimo rialzo di circa l’8% fino ad oggi. Continuerà oppure siamo vicini a una nuova fase ribassista? Tutto è sempre possibile, e c’è una legge che stabilisce che “se una cosa può andare male lo farà sicuramente”. Come saranno i mercati azionari fino alla fine dell’anno? Andiamo ora a tracciare una mappa di prezzo e tempo che ci permetterà di seguire i prezzi con una certa tranquillità e poterci adeguare alla tendenza.

Il 2023 dovrebbe chiudere sui massimi annuali

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 17 novembre è avvenuta ai seguenti prezzi sui listini azionari internazionali analizzati:

Dax Future

15.970

Eurostoxx Future

4.348

Ftse Mib Future

29.352

S&P500 Future

4.514,02.

L’anno borsistico, in base alla congiunzione del ciclo decennale e del ciclo presidenziale americano, dovrebbe chiudere vicino ai massimi.

Per il momento, questi sono stati toccati fra l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto, ma ora ci siamo molto vicini.

Procediamo con ordine.

Quali sono i livelli che nei prossimi gironi manterranno il trend primario al rialzo?

Ecco i livelli che dovranno reggere al rialzo in chiusura della prossima seduta settimanale:

Dax Future

15.133

Eurostoxx Future

4.142

Ftse Mib Future

28.080

S&P500

4.342.

Invece, di lungo termine, il rialzo verrà ristabilito dalla chiusura di questo mese su livelli superiori ai seguenti prezzi:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.259

Ftse Mib Future

28.775

S&P500

4.395.

Come saranno i mercati azionari fino alla fine dell’anno?

A inizio settimana si potrebbe assistere a una fase laterale ribassista, per poi riprendere veleocemte ala strada del rialzo. Riteniamo che entro fine novembre molti listini aizonari internazionali avrano segnato nuovi massimi annuali. Da ora alla fine dell’anno, a parer nostro, si potrebbe assistere a un ulteriore rialzo del 7/10% dai livelli attuali.

Vedremo poi cosa accadrà.

Lettura consigliata

3 titoli azionari della Borsa italiana che hanno avuto rendimenti strepitosi nei primi 10 mesi dell’anno