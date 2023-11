3 titoli azionari della Borsa italiana che hanno avuto rendimenti strepitosi nei primi 10 mesi dell’anno

La Borsa italiana da inizio anno ha messo a segno un bel rialzo. Tra i maggiori titoli del listino si sono messi in luce Unicredit, Leonardo e Bper Banca, con rendimenti da inizio anno da capogiro

Se stai cercando di diversificare il tuo portafoglio e di cogliere le opportunità offerte dal mercato azionario italiano, non puoi ignorare tre titoli. Unicredit, Leonardo e Bper Banca sono 3 titoli azionari della Borsa italiana che da inizio anno hanno realizzato una performance straordinaria. Se il trend rialzista dovesse proseguire anche nei prossimi mesi i titoli porterebbero ulteriori guadagni agli investitori. Ma quanto potrebbero salire ancora queste azioni?

Unicredit, un colosso bancario pronto a correre ancora in Borsa

Unicredit è la maggiore banca italiana per capitalizzazione di mercato insieme ad Intesa Sanpaolo. Da inizio anno c’è stata una forte rivalutazione del titolo, grazie alla strategia di crescita e di efficienza del nuovo amministratore delegato Andrea Orcel. Al momento della scrittura di questo articolo, l’azione da inizio anno aveva guadagnato il 77% (fonte: Borsa italiana). Il titolo può ancora salire? Possibile anche in considerazione dei valori raggiunti a metà del 2015 a 32 euro e a metà del 2014 a 34 euro.

Leonardo, il titolo che sale con le guerre

Leonardo è una delle principali aziende mondiali nel settore dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza. Le sue caratteristiche distintive sono l’innovazione tecnologica, la diversificazione dei prodotti e dei mercati, la partecipazione a grandi programmi internazionali e la forte posizione competitiva.

Al momento di questa analisi, il guadagno da inizio anno era circa del 70%. Può salire ancora l’azione? A metà del 2017 il titolo aveva raggiunto la soglia dei 16 euro prima di tornare a scendere. Ma a metà del 2007 l’azione era arrivata anche a toccare i 20 euro.

3 titoli azionari della Borsa in forte rialzo: scopriamo il terzo

Bper Banca è il sesto gruppo bancario italiano per dimensione e per quota di mercato. Le sue caratteristiche salienti sono la forte radicazione territoriale, la focalizzazione sul business retail e sulle piccole e medie imprese. Da anni gli analisti scommetto su una sua fusione con un altro gruppo bancario. È anche per questa scommessa che l’azione è salita molto negli ultimi mesi.

Al momento della stesura dell’articolo il guadagno dall’inizio dell’anno era del 65%. A questi prezzi l’azione ha raggiunto il massimo storico degli ultimi 5 anni, ma non il massimo assoluto. A metà del 2015 i prezzi erano tra 5 e 6 euro. Il massimo assoluto il titolo lo ha toccato nel 2007 superando i 12 euro, circa 3,5 volte la valutazione attuale.

In conclusione, Unicredit, Leonardo e Bper Banca sono tre azioni che hanno brillato nel 2023 e che hanno offerto agli investitori grandi guadagni. Ma non sono i soli titoli ad avere corso. Impressiona conoscere quanto sono cresciuti 10.000 euro investiti il 1° gennaio in alcuni panieri di azioni.