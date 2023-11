Sciame delle Leonidi e Luna piena del castoro in arrivo: opportunità e ricchezza per tre segni zodiacali

Lavorare come una formica operaia, oppure godersela come la pigra cicala estiva. È questo il dubbio che assilla molti di noi. Fermo restando che non sempre le nostre passioni e le nostre idee corrispondono a ciò che otteniamo. Basti pensare che se Oscar Wilde morì nella miseria, Karl Marx concluse la sua vita nell’opulenza.

Forse allora c’è qualcosa che va al di là del nostro carattere. Sicuramente c’è un’indole naturale. E poi, per chi ci crede, ci sono le congiunzioni planetarie che creano delle armonie propizie. Questo seconda metà di novembre è ricco di eventi astrologici, dal passaggio degli sciami meteorici fino alla congiunzione del Sole con Marte, e che termineranno con un evento particolare a fine mese. Ci sono sciame delle Leonidi e Luna piena del castoro è in arrivo: una cascata di fortune che varranno oro nella vita di questi fortunati segni.

Potere del risparmio e culto dell’investimento

Potrebbero apparire come il segno formica dello zodiaco: si tratta dei figli del Toro. Credono nei valori del lavoro intenso, del sacrificio e dell’importanza di saldi legami. La loro tendenza a stringere pochi rapporti, ma saldi, è proverbiale. Non è un caso che quando percepiscono un attacco o una delusione da questi pochi intimi, il loro mondo crolla. Ma la seconda metà di novembre riserverà loro una serie di sorprese positive, che culmineranno proprio al termine del mese, quando risplenderà la luna piena del castoro. Riusciranno a trasformare una critica in un motivo di forza ulteriore. Potranno avere la sensazione di essere caduti in errore. In realtà, come avviene spesso per le azioni quotate in borsa, le cose sembrano peggiorare prima di impennare.

Per i figli del Sagittario questo periodo è tra i migliori dell’anno. Il loro bisogno di sentirsi al centro degli affetti e la loro felicità nel discostarsi dagli altri, è la paga giusto per una vita talvolta vissuta un passo a fianco delle mode passeggere. Il loro stile è decisamente meno volgare rispetto alle contingenze. Fingeranno di trovarsi bene in mezzo agli altri, ma si sentono come Zarathustra che ridiscende nella società dopo la sua meditazione. Ad ogni modo, sentirsi superiori alle contingenze, è una formula del successo. E loro la sanno perseguire.

Sciame delle Leonidi e Luna piena del castoro in arrivo: una cascata di fortune che varranno oro nella vita di questi fortunati segni

Prende la palla al balzo è una delle capacità innate del segno del Leone. Credono fortemente nel potere delle decisioni nella realizzazione della propria fortuna. Questo metodo espone a dei rischi, talvolta. Ma rappresenta allo stesso tempo la precondizione necessaria del successo.

Tutte le persone di successo hanno dovuto prendere delle decisioni di peso, prima o poi. Ebbene, questa rinnovata consapevolezza della centralità della propria mente nel proprio destino sarà vera e proprio oro sia nella vita economica che in quella affettiva dei Leoni. Inoltre, si dormono sonni più sereni quando si è consapevoli di aver assunto una decisione propria. Altrimenti, se aspettiamo il tempo, sarà il tempo a prendere la decisione per noi. Ma questo rischio per i figli del Leone non c’è, complice un Marte furibondo ed una Venere in ottima forma. Andranno a gonfie vele.

Lettura consigliata

Ecco la detrazione sugli affitti poco nota che ci offre come bonus una mensilità