Quanto si risparmia con il riscaldamento a pavimento? Vantaggi e svantaggi 

Tra i diversi sistemi di riscaldamento c’è quello a pavimento, ma quanto si risparmia? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di averlo e usarlo? Alcune informazioni preziose e utili da conoscere.

Il classico sistema di riscaldamento con caldaia e termosifoni viene spesso messo da parte per soluzioni più convenienti e più pratiche. Uno dei moderni sistemi di riscaldamento che sta andando di moda soprattutto nelle case di costruzione più recente o nelle ristrutturazioni è il riscaldamento a pavimento.

Questo consiste in un circuito di tubazioni posto sotto il pavimento in modo da garantire un calore uniforme in tutta la casa. La domanda che tutti si pongono è questa: quanto si risparmia con il riscaldamento a pavimento? Sicuramente è un sistema più economico di tanti altri, ma si può essere ancora più precisi.

Cerchiamo di capire meglio i vantaggi di questo sistema, se ci sono degli svantaggi e quanto costa ci costa effettivamente poi in bolletta. Sapere tutto questo è fondamentale per fare i propri calcoli sulla finanza familiare e personale per poter tenere sotto controllo entrate e uscite nel miglior modo possibile.

Cos’è

Il riscaldamento a pavimento prevede l’utilizzo di pannelli radianti di tre tipi: a pavimento, a parete e a soffitto. Ci sono due tipi di impianti: ad acqua o ad elettricità.

Nel primo caso l’acqua calda circola in questi pannelli e in questo sistema di tubazioni garantendo un calore uniforme in tutte le stanze della casa che va dal basso verso l’alto. Nel secondo avviene la stessa cosa, però, grazie a delle resistenze che vengono installate sotto al pavimento che si riscaldano all’occorrenza.

Questo sistema inizia ad essere per molti il preferito in quanto è invisibile e molto efficiente, oltre che ad essere economico. Infatti, c’è un risparmio notevole sui costi dell’energia.

Quanto si risparmia con il riscaldamento a pavimento: i calcoli

Dai dati raccolti possiamo dire che un sistema di riscaldamento a pavimento usato nel modo corretto permette di risparmiare fino al 30%.

Tra i vantaggi possiamo dire che si avrà la sensazione di avere un calore uniforme in tutta la casa e, nel caso di sistema ad acqua, si può convertire in raffreddamento durante l’estate.

Alcuni svantaggi da tenere in considerazione sono i costi iniziali e il tempo di riscaldamento che è più lungo rispetto all’azione dei termosifoni. I costi di istallazione vanno da 50 a 70 euro per metro quadrato, ma bisogna tenere conto poi del caso specifico.

Ad ogni modo, nel lungo periodo si ha un notevole risparmio di costi sulla bolletta, quindi, è necessario fare le corrette valutazioni tenendo conto di tutti gli aspetti, positivi e negativi.