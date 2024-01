Come da serie storiche, analizzate secondo le tecniche proprietarie di Proiezionidiborsa srl, il 2023 dei mercati azionari americani si è chiuso al rialzo. Cosa dicono le serie storiche per l’anno appena iniziato? Come sarà il 2024 per i mercati azionari americani?

Le previsioni delle serie storiche degli ultimi 150 anni di Borsa aperta a Wall Street

Il 2023 doveva essere un anno rialzista con una probabilità di circa il 70% e così è stato. D’altra parte anche il barometro di gennaio indicava un 2023 tutto al rialzo con una probabilità superiore al 90%.

Cosa ci dicono adesso gli stessi strumenti?

Secondo le serie storiche elaborate da Proiezionidiborsa srl, il 2024 dovrebbe essere un anno rialzista con probabilità di circa l’80% e un rendimento medio di circa il 13%. Sempre secondo queste analisi, la probabilità che nel corso dell’anno si assista a un ritracciamento superiore al 20% è pari a circa il 2%. L’andamento previsionale ottenuto dall’analisi delle serie storiche è riportato nella figura seguente. Notiamo come la prima parte dell’anno sia laterale ribassista, mentre la seconda vede un forte rialzo delle quotazioni.

Per quel che riguarda il barometro di gennaio, invece, bisognerà attendere la chiusura mensile per capire quale potrebbe essere l’andamento annuale e con quale probabilità questo scenario potrebbe verificarsi.

Come sarà il 2024 per i mercati azionari americani? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 29 dicembre a quota 37.689,54, in ribasso dello 0,05% rispetto alla seduta precedente.

Con la chiusura di dicembre 2023 il Dow Jones ha dato un importante segnale di forza. Come si vede dal grafico, infatti, ha rotto la prima resistenza in area 35.819 lungo il cammino rialzista mostrato in figura. Ci potrebbero, quindi, essere buone probabilità di vedere le quotazioni oltre area 40.000 nel corso del 2024.

Una chiusura mensile sotto 35.819, invece, potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

