Quando un listino azionario sale del 30% come è accaduto a Piazza Affari nel 2023 molti storcono il naso nel vedere che alcune azioni hanno mantenuto un rendimento non in linea con questa perfomance o addirittura negativa. Ci sono azioni a bassa capitalizzazione che hanno perso anche l’80%, mentre la maglia nera fra quella a più larga capirakizzaizone va a Salvatore ferragamo che si è più che dimezzata dai massimi raggiunti nel corso del 2015. Ora andremo a leggere i giudizi degli analisti sulle peggiori azioni a larga capitalizzazione di Piazza Affari del 2023.

Quali sono i motivi che fanno salire o scendere i prezzi?

Tutti gli analisti e addetti ai lavori concordano nel dire che mentre nel breve termine i motivi potrebbero essere i più disparati ma con più probabilità quelli legati ai pattern che tendono a formare i garfici. Nel lungo quello che comanda sono le raccomandazioni degli analisti in seguito ai bilanci che le aziende di volta in vlta pubblicano insieme al loro outlook per il futuro. Ci sono comunque anche dei casi davvero interessanti e riguardano quelle che vengono considerate appetibili e sottovalutate e nonostane questo continuano a scendere o a sottoperformare l’indice di riferimento.

I giudizi degli analisti sulle peggiori azioni a larga capitalizzazione di Piazza Affari del 2023

Fra i migliori listini azionari al Mondo una posizione rilevante l’ha assunto la performance del Ftse Mib con i suoi + 30% circa. Ci sono stati però dei casi in cui azioni di società anche solide non si sono allienate questo risultato.

Ecco quali sono e come vengono classificate in base alle raccomandazioni degli analisti. Abbiamo letto i giudizi pubblicati sul sito Marketscreener.

Datalogic -17% ca nel 2023. Prezzo medio dell’ultimo periodo 6,68. Il consenso medio degli analisti (5 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 8,38.

ERG +2,38% ca nel 2023. Prezzo medio dell’ultimo periodo a 28,60. Il consenso medio degli analisti (8 giudizi) è Buy con obiettivo a 33,45.

FinecoBank -10% ca nel 2023. Prezzo medio dell’ultimo periodo a 13,44. Il consenso medio degli analisti (14 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 14,38.

Salvatore Ferragamo -24% ca nel 2023. Prezzo medio dell’ultimo periodo a 12,27. Il consenso medio degli analisti (17 giudizi) è Underperformer con obiettivo a 11,89.

Tenaris +2,30% ca nel 2023. Prezzo medio dell’ultimo periodo a 17,66. Il consenso medio degli analisti (11 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 20,27.

