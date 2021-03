Sono ormai diversi anni che la nostra comunicazione telefonica non è più solamente legata alle chiamate. In effetti, ragionandoci, preferiamo parlare con le persone per messaggio piuttosto che attraverso una telefonata. I motivi sono diversi, dai costi prossimi allo zero degli SMS all’arrivo sempre più preponderante di applicazioni di messaggistica. Neanche a dirlo la più utilizzata in Italia, e non solo, è WhatsApp. E proprio a questo proposito andremo tra poco a svelare un consiglio molto interessante. Infatti ecco come sapere se l’altra persona ci ha salvato in rubrica su WhatsApp.

Sempre di più

Con i Social Network e applicazioni come appunto WhatsApp non solo sono cambiate le comunicazioni ma anche i rapporti umani hanno subito delle forti modifiche. Rispetto a qualche anno fa infatti ormai, già prima del primo incontro, abbiamo la possibilità di sapere moltissimo su una determinata persona. Del resto la curiosità è una caratteristica importante delle nostre personalità, e nei giusti confini non c’è nulla di male ad esercitarla. Per questo oggi vogliamo rivelare un trucchetto di cui sicuramente si serviranno in molti. Vediamo infatti come sapere se l’altra persona ci ha salvato in rubrica su WhatsApp.

Broadcast

Nel momento in cui ci scambiamo il numero di telefono con qualcuno è naturale avere un po’ di curiosità sul fatto se quest’ultimo ci salverà o meno in rubrica. È infatti un modo per vedere se, in qualche maniera, quella persona possa essere interessata a noi almeno un minimo. Grazie a WhatsApp esiste un modo per scoprirlo. Vediamolo dunque. Come sapremo da qualche tempo è attiva sull’applicazione la funzione “broadcast” che permette di creare una lista di contatti e messaggiare con essi simultaneamente. Bene, sarà proprio questa la funzione che ci permetterà di scoprirlo.

Iniziamo infatti creando una lista broadcast con la persona in questione più un altro contatto di cui siamo certi abbia il nostro numero salvato. Quindi inviamo un messaggio qualsiasi, come ad esempio un saluto o un emoji. Una volta mandato il messaggio ad entrambi clicchiamo sopra quest’ultimo e andiamo a leggerne le informazioni. A questo punto vedremo che la persona che sicuramente ci ha salvati apparirà sotto “letto” o “consegnato”, a seconda se avrà letto o meno il messaggio. Se l’altra persona invece, cavia del nostro esperimento, non comprare sotto nessuna delle due voci, vorrà dire che non ci ha ancora aggiunto in rubrica. Al contrario se troviamo il suo nome in quegli spazi vorrà dire che ha salvato il nostro nome sul proprio telefono. Ecco dunque come sapere se l’altra persona ci ha salvato in rubrica su WhatsApp.