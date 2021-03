La gestione dei soldi è spesso un atto più psicologico che pratico. Questo lo sanno bene gli economisti, soprattutto quelli che tra di loro si occupano di marketing. Esistono dei metodi molto efficaci per far sì che clienti spendano molto denaro, senza neanche accorgersene.

Oggi parliamo di uno di questi per rendere i nostri Lettori ancora più consapevoli. Ecco l’incredibile tecnica di marketing che le grandi aziende usano per farci spendere moltissimi soldi.

Il decoy

Questo termine inglese sta indicare un dispositivo militare apparentemente pericoloso ma privo di carica, spesso utilizzato per distrarre e confondere le linee nemiche.

Anche nella sua accezione economica assume il significato di esca. Infatti il decoy è un meccanismo che spinge il cliente ad acquistare al prezzo che l’azienda desidera. Questo avviene nel momento in cui tra due prodotti si inserisce la terza scelta. Quest’ultima farà sì che si scelga l’articolo più costoso. Scopriamo insieme, in dettaglio, come funziona questo trucco.

Un esempio molto pratico

Mettiamo il caso che stiamo cercando di vendere una bibita. Se proponiamo una versione small a due euro e una large a sei, il compratore probabilmente propenderà per la prima. Nel momento in cui però aggiungiamo a questo scenario una scelta intermedia, ovvero una medium size, al prezzo di 5 euro le scelte del nostro utente cambieranno drasticamente.

Infatti comparando il prezzo del soft drink più costoso alla dimensione, saranno molto più portati ad acquistarlo considerandolo anche un buon affare. In questo modo la maggior parte dei clienti è portata a spendere molto di più, pensando in proporzione di risparmiare.

Oggi abbiamo svelato l’incredibile tecnica di marketing che le grandi aziende usano per farci spendere moltissimi soldi. Se si è interessati a scoprire altre curiosità su come tagliare i costi in maniera efficace, basta consultare questo articolo che riguarda la spesa: “Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche“.