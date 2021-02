A chi non è mai capitato di dimenticare il bucato in lavatrice per qualche ora dopo il lavaggio? In questi casi, purtroppo il risultato è che il nostro bucato è irrimediabilmente rovinato. L’umidità che si crea nella lavatrice, infatti, tende a spigionare cattivi odori, di cui i nostri capi vengono impregnati, con risultati disastrosi.

Di solito in questi casi il bucato è irrecuperabile, e l’unico modo per liberarsi dei cattivi odori è quello di stendere i capi possibilmente all’aperto e poi rilavarli quando saranno asciutti, con grande perdita di tempo e di energia.

Ma quando ci capita questo inconveniente, non tutto è perduto. Ecco come salvare in poche mosse un bucato che puzza perché lo abbiamo dimenticato in lavatrice.

Cambiamo posizione ai capi nella lavatrice

Potremmo essere tentati di riattaccare subito la lavatrice e fare un secondo lavaggio per liberarci immediatamente dei cattivi odori, magari abbondando con il detersivo. Ma non c’è errore peggiore. Procediamo invece in questo modo: estraiamo i capi dalla lavatrice, scuotiamoli un po’ in maniera che cambino posizione, e solo allora rimettiamoli nella lavatrice. Se non cambiamo posizione dei capi, soprattutto se la lavatrice è molto piena, un secondo lavaggio servirà a poco, dato che i capi non verranno lavati accuratamente.

Una volta compiuto questo primo passo, ecco come salvare in poche mosse un bucato che puzza perché lo abbiamo dimenticato in lavatrice.

Utilizziamo dell’aceto bianco o poco detersivo

Invece di abbondare con il detersivo, utilizziamo un misurino di aceto bianco. L’aceto bianco servirà per assorbire i cattivi odori, e riuscirà quasi sicuramente a risolvere il nostro problema. In alternativa all’aceto, possiamo utilizzare il solito detergente, ma con un accorgimento: utilizziamone pochissimo. Non è vero infatti che più detersivo utilizziamo, più il bucato profumerà. Spesso a causare i cattivi odori sono proprio le incrostazioni di detersivo all’interno della lavatrice. Il nostro bucato sarà molto più fresco con un buon lavaggio e senza esagerare con i detersivi.

A volte però, a sprigionare i cattivi odori è la lavatrice stessa. Ecco perché la lavatrice puzza e come risolvere il problema.