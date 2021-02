A San Valentino il mondo delle coppie innamorate si divide in tre gruppi. Ci sono i partner che si regalano una cena, quelli che fanno regali costosissimi e i fidanzatini che cercano di spendere il meno possibile. E le idee regalo sono moltissime e con prezzi molto diversi. Per esempio, in questo altro articolo il team di ProiezionidiBorsa consiglia alcune idee regalo romantiche e non banali.

Se per questo San Valentino non vogliamo spendere molti soldi, possiamo scegliere di fare un regalo con le nostre mani. Anche se è la scelta più economica, non vuol dire che siano regali brutti e scontati. Anzi, tutto il contrario. Si tratta di pensierini originali e personalizzabili. Vediamo allora come fare un regalo di San Valentino fai-da-te spendendo pochissimo.

Le tenerezze in barattolo

Un’idea fai-da-te tenera e romantica sono i barattoli delle tenerezze. Procuriamoci semplicemente un barattolo di vetro vuoto, il suo tappo e dei cartoncini colorati. Prima di iniziare assicuriamoci che il barattolo sia ben pulito. Se prima conteneva cibo laviamolo con molta attenzione ed eliminiamo ogni traccia di sporco.

Quindi tagliamo i cartoncini colorati in piccoli rettangoli tutti grandi uguali. A questo punto scriviamo una frase tenera su ciascun cartoncino. Può essere un semplice “ti amo” o un tenero augurio di buona giornata. Pieghiamoli a metà e mettiamoli dentro al barattolo. Il nostro partner ne potrà prendere uno al giorno per ricevere una pillola di tenerezza quotidiana.

Riutilizzare i tappi di sughero in modo romantico

Quindi come fare un regalo di San Valentino fai-da-te spendendo pochissimo? Riutilizzando i tappi di sughero delle bottiglie di vino! Teniamone da parte un buon numero e laviamoli con dell’acqua in modo da togliere l’odore di vino. Quindi coloriamone una estremità con della tempera rossa o rosa.

Prendiamo un cartoncino rosso, nero o rosa e incolliamoci i tappi dall’estremità non colorata. Formiamo con i tappi un cuore e aggiungiamo una dedica in un angolo. Appendiamo il tutto in casa e aspettiamo che il nostro partner scopra questo tenero regalo!