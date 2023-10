Hai fatto il cambio armadio autunnale e hai vestiti che non metti più? Non buttarli, ma arrotonda stipendio e pensione vendendoli su questi 3 siti

Questo è il periodo del famigerato cambio armadio autunnale, che tanto tempo ci porta via. Dove, di solito, si scoprono vestiti che, ormai, non sono più di moda o non ci vanno bene. Non buttateli, ma ecco come venderli, arrotondando le vostre entrate.

Abbiamo rimandato fino a quando abbiamo potuto, ma ora è arrivato il momento di fare il fatidico cambio armadio autunnale. Le temperature sono in calo e i vestiti estivi non sono sufficienti a coprirci, soprattutto alla sera. Insomma, bisogna tirare fuori i nostri capi autunnali.

Capita, però, che facendo il classico cambio ci ritroviamo, tra le mani, vestiti che, onestamente, sono decisamente passati di moda. Oppure, che, per qualche motivo, non ci vanno più bene perché, magari, ormai, abbiamo preso dei chili in più che non vanno via. La tentazione è quella di buttarli via o portarli a chi ne ha bisogno. Cosa lodevole e giusta. Però, senza dimenticare che, da quegli abiti, noi potremmo ricavare qualche euro in più. Che male non fanno per arrotondare la pensione o lo stipendio, anche se esistono altri modi, da casa.

Hai fatto il cambio armadio autunnale e hai vestiti non ti servono più? Ecco come fare per monetizzare su di loro

Certo, non tutti sono pratici di questa cosa. Però, basta essere un minimo capaci di interagire con Internet per scoprire che ci sono tanti siti che ti permettono di vendere i tuoi abiti. E, soprattutto, rendersi conto che la domanda di questi abiti, complice anche la crisi economica, è elevata.

Insomma, se hai fatto il cambio armadio autunnale e hai vestiti che non usi più, prova a venderli in uno di questi siti che ora ti vado ad elencare.

Sono diversi i siti, in Internet, dove vendere vestiti usati

Il più famoso, come si può immaginare, è eBay. Farlo è meno difficile di quello che si pensa. Basta andare sul famoso sito, registrarsi come venditore privato. Hai diritto, addirittura, a 150 inserzioni gratuite mensili. In caso di vendita, a eBay dovrai riconoscere una commissione, ma ne vale la pena.

Anche Subito.It ti permette di vendere e, udite, udite, non pagate commissioni per la vendita. Solo se vuoi dare risalto al tuo annuncio, pagherai qualcosa. Il terzo sito si chiama Vinted. Carichi le foto dei vestiti che vorresti vendere proponi un prezzo e se l’acquirente ti contatta puoi cercare di finalizzare la vendita. Semplice, no?