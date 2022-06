L’ultimo anno non è stato tra i più brillanti per il titolo ACEA che seppure facendo meglio di colossi come ENEL e A2A ha perso circa il 30% collocandosi nella parte finale della classifica dei migliori.

Le cose, però, potrebbero presto cambiare. Infatti, dopo l’annunciato ribasso le azioni ACEA potrebbero finalmente ripartire al rialzo.

Come si vede dal grafico, la tendenza in corso è ribassista, ma ha raggiunto e trovato sostegno nel II obiettivo di prezzo in area 13,38 euro. La tenuta di questo livello potrebbe favorire la ripartenza al rialzo verso area 17 euro.

Qualora, invece, il supporto non dovesse reggere, allora il titolo ACEA potrebbe proseguire il suo percorso ribassista vero la massima estensione in area 11,48 euro.

La valutazione del titolo ACEA

Il titolo presenta tantissimi punti di forza. Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Anche la valutazione in termini di multipli di mercato è molto interessante. Con un rapporto prezzo/utili a 9,14 per l’esercizio in corso e 9,11 per l’esercizio 2023, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili.

Infine, questo titolo è di grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del titolo è di oltre il 6% ed è previsto in crescita per i prossimi anni.

Uno dei principali punti deboli di ACEA, invece, è quello legato alla sua posizione finanziaria. L’indice di liquidità, infatti, è di poco inferiore a 1 sia nel breve che nel lungo termine. Inoltre l’indebitamento è abbastanza elevato. Il rapporto Debito Totale/Capitalizzazione, infatti, è pari a circa il 200%.

Le raccomandazioni degli analisti hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 45% circa.

Dopo l’annunciato ribasso le azioni ACEA potrebbero finalmente ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 29 giugno in ribasso dello 0,63% rispetto alla seduta precedente a quota 14,23 euro.

Time frame settimanale

