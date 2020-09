Le persone hanno paura del denaro. E’ una paura irrazionale, ma veritiera. Certificata da molti studi. Ed è trasversale. Ce l’ha il vecchietto milionario dopo una vita di imprenditoria, così come il ventenne alla prima occupazione (buon per lui se la trova). Se ci pensate bene, è un pensiero terrificante. Che razza di società è una che richiede che tutti utilizzino un qualcosa che li terrorizza? Come risparmiare, spendere e pensare razionalmente al denaro, quindi?

Purtroppo le persone non sono razionali. E fanno molte scelte irrazionali. Questa cosa è data dal modo di pensare tipico della specie umana. Affrontare un problema alla volta. Che poteva essere utile quando eravamo cacciatori/raccoglitori nel Neolitico. Ma che è inutile, e persino dannoso, adesso. Nella società moderna è molto meglio affrontare i problemi come se fossero ricorrenti. Anche perché lo sono. Se si fosse capaci di vedere le cose con uno spettro più ampio, si farebbero senza dubbio delle scelte migliori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Come risparmiare, spendere e pensare razionalmente al denaro

Ci sono quattro gradi di indipendenza finanziaria. Innanzitutto, bisogna distinguere tra indipendenza finanziaria e libertà finanziaria. La libertà finanziaria è come liberare la mente. La libertà finanziaria è capire che io sono io. E che c’è un’economia là fuori, e con essa ho un rapporto, ma non gestisce la mia vita. Significa liberare la mente dai messaggi della cultura del consumo, dai messaggi dell’economia. Quindi il primo grado di indipendenza finanziaria è questa libertà della mente, a cui dobbiamo necessariamente arrivare. E’ questa sovranità personale.

Il secondo è quello di liberarsi dai debiti. Necessariamente e obbligatoriamente. E il primo passo per farlo è smettere di farli. Ne abbiamo parlato recentemente proprio in questo articolo.

Il terzo grado è di mettere i propri risparmi, magari i risparmi degli ultimi sei mesi, in qualche forma di investimento. Anche a reddito fisso. Come possono essere i conti deposito. Qualcosa di liquido con il quale possiate rientrare velocemente del vostro denaro. In questo modo vi creerete un fondo di emergenza. Che è qualcosa di cui abbiamo già parlato anche in queste pagine (andate a ricercarvi l’articolo in proposito sul nostro sito).

Ed infine abbiamo il quarto grado di indipendenza finanziaria. Che è comprendere che quel denaro risparmiato ed a disposizione può essere utilizzato per essere investito sul serio. In qualcosa che generi un reddito continuato. Questa cosa vi porterà ad essere un risparmiatore sistematico. Ed anche ossessivo. Potrete guardare il vostro reddito passivo crescere sapendo che il denaro è la vostra energia vitale.