Tra i buoni propositi per il 2021 e, in generale, per ogni nuovo inizio c’è sempre quello di spendere meno e risparmiare di più.

Per spendere meno si può iniziare smettendo di acquistare quella valanga di oggetti inutili dal destino già segnato. Infatti, quante volte ci si ritrova a pagare per comprare l’ennesimo maglione in poliestere che poi verrà abbandonato e dimenticato nell’armadio?

Non sarebbe più saggio fermarsi a ragionare prima di cliccare il tasto “compra” o prima di raggiungere la cassa? La motivazione che porta ad accumulare oggetti di cui poi, alla fine, ci si pentirà è un po’ uno dei grandi misteri della nostra epoca.

In questo 2021 la sfida con se stessi dovrà proprio essere quella di limitare lo shopping compulsivo in favore di oggetti utili. Se proprio si vuole esagerare, gli acquisti dovranno essere unicamente beni di prima necessità.

Ecco un buon motivo per risparmiare molto denaro smettendo di comprare cose inutili

Oltre al portafoglio a beneficiare di questa scelta sarà anche l’ambiente. In pochi sanno realmente cosa comporti per l’ambiente la produzione di determinati beni.

Ciò, a maggior ragione, quando questi beni vengono prodotti in Paesi dove la legislazione permette cose che in Occidente si possono solo immaginare (inorridendo).

Infatti, l’eccesso di consumismo che permea la società è alla base della crisi climatica che sta mettendo in ginocchio il pianeta.

La pandemia non è riuscita a fermare questa corsa compulsiva all’acquisto. Semplicemente dai negozi fisici ci si è spostati in massa verso i colossi del commercio online.

Tuttavia, anche se all’inizio potrà sembrare difficile, ridurre il proprio impatto sul pianeta smettendo di comprare per il semplice gusto di farlo renderà molto fieri.

Imparare a vivere solo con ciò che si ritiene essenziale sarà alla base di questa scelta a favore dell’ambiente.

Scelte ecosostenibili

Se proprio non si può fare a meno di comprare sarà bene optare per oggetti e marchi ecosostenibili.

Anche in questo caso il consiglio è quello di usare la testa e ragionare seriamente sulla reale necessità che si ha di quel bene.

Se dopo alcuni giorni, anche una settimana, si sarà ancora convinti via libera all’acquisto, altrimenti meglio lasciare perdere.

L’ambiente è veramente un buon motivo per risparmiare molto denaro smettendo di comprare cose inutili.

