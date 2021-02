Come risparmiare al supermercato grazie a questo semplice trucco

Ci sono vari metodi per risparmiare soldi quando si è al supermercato. Noi abbiamo già parlato di un efficace metodo per spendere meno quando compriamo frutta e verdura seguendo la ciclicità delle stagioni.

Oggi vogliamo spiegare come è possibile risparmiare al supermercato grazie a questo semplice trucco.

Il segreto del cibo in scadenza

Piuttosto che perdere tempo a raccogliere coupon e alla ricerca di sconti e promozioni dobbiamo conoscere questo trucco che molti supermercati mettono in pratica.

Moltissimi supermercati hanno un angolo in cui posizionano la merce in scadenza. Spesso questi prodotti scadono nei giorni imminenti e sono contrassegnati con un adesivo che indica la percentuale di sconto che verrà fatta alla cassa. Si tratta sempre di prodotti di qualità, ma che data l’imminente scadenza sono in promozione.

Molto spesso lo sconto su questi prodotti si aggira attorno al 40-50%, ci permettono quindi a spendere la metà sul prezzo originario. Il supermercato li svende per poterli vendere prima che scadano. I prodotti scaduti, infatti non possono essere commercializzati, ma si dovranno gettar via.

D’ora in poi non ci resta che individuare in ogni supermercato l’angolo in cui sono posizionate queste merci e vedere se c’è qualche prodotto che ci interessa. Una volta acquistati i prodotti sono da consumare nei giorni seguenti.

Comprare i prodotti in scadenza può essere un ottimo modo per evitare gli sprechi casalinghi, dato che siamo obbligati a consumare subito l’acquisto dopo i prodotti.

D’ora in poi risparmiare sulla spesa è ancora più semplice. Se metteremo in pratica questo trucco potremo comprare prodotti spendendo una frazione del prezzo e non rinunciare alla qualità dei prodotti.

Se decidiamo di comprare il cibo in scadenza faremo un piacere al supermercato, risparmieremo molti soldi e daremo un contributo non indifferente alla lotta agli sprechi. Tutte ottime ragioni per iniziare subito a farlo.