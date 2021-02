Insieme agli Esperti di Redazione capiremo come richiedere assegni INPS 2021 di oltre 1.600 euro per i figli con questo reddito ISEE. Con l’arrivo del nuovo anno risultano alquanto diversi gli importi spettanti ai genitori e i limiti reddituali per ottenere i benefici economici. L’ammontare degli ammortizzatori governativi cambia in relazione al variare dell’indice dei prezzi al consumo. Ogni anno dunque i destinatari dei sussidi potrebbero aver diritto ad importi più o meno elevati in base all’eventuale incremento o riduzione del costo della vita. Il Governo destina gli aiuti finanziari più consistenti alle famiglie più a rischio di povertà e in presenza di figli cui assicurare sostentamento e diritto allo studio.

In un precedente articolo abbiamo analizzato gli attuali importi degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e i relativi limiti reddituali. Rimandiamo all’articolo “Assegni di oltre 2.000 euro per il genitore con 1 o più figli a carico e reddito superiore a 25.000 euro”. Diverso il caso dei contributi economici che invece ammontano a 1.694,45 euro per l’anno 2021 e che i genitori possono ricevere per 5 mensilità. Analizziamo dunque quali requisiti bisogna possedere per ricevere assegni INPS 2021 di oltre 1.600 euro per i figli con questo reddito ISEE. Attualmente le soglie reddituali che non si devono superare per ottenere il riconoscimento degli assegni è pari a 16.954,95 euro. Nella circolare n. 31/2020 dell’INPS si possono invece consultare gli importi e i limiti reddituali del 2020 e cogliere dunque le variazioni.

Assegni INPS di oltre 1.600 euro per i figli con questo reddito ISEE

I contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore a 16.954,95 euro hanno diritto a ricevere l’assegno di maternità 2021. Anche a partire dal primo e dal secondo figlio, spetta alla madre un aiuto economico di 338,89 euro per cinque mesi.

Matura il diritto al sussidio anche il padre in caso di morte della madre o abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento al padre. Occorre inviare la richiesta all’INPS per via telematica non oltre 6 mesi dopo il parto o l’arrivo del figlio adottivo in famiglia. La madri hanno diritto agli assegni per la durata di 5 mesi se posseggono un montante contributivo di almeno 3 mesi. Inoltre è necessario che tale anzianità di contribuzione risalga ad un arco di tempo tra 18 e 9 mesi antecedenti alla data del parto o dell’affido.