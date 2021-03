L’acqua è un bene prezioso. Il corpo di un essere umano è composto dal 70% di acqua. Senza questo fondamentale elemento nessuna forma di vita potrebbe evolversi.

Già da molto tempo si parla di mutamento climatico e scioglimento dei ghiacciai. Il mondo si sta trasformando e ogni cittadino corretto deve cercare di cambiare le proprie abitudini in meglio. Uno degli obiettivi fondamentali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite riguarda proprio l’acqua.

Ci si riferisce all’obiettivo numero 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Ognuno deve fare la sua parte maneggiando le risorse idriche con cura. Ecco come risparmiare acqua ogni giorno per il bene del pianeta e del portafoglio.

Ridurre i costi della bolletta con piccoli accorgimenti

Non si parla di cambiamenti epocali, ma di piccoli accorgimenti. Azioni quotidiane a cui prestare particolarmente attenzione. Come gettare i rifiuti negli appositi contenitori. O smaltire i mozziconi di sigaretta nel modo giusto.

Per quanto riguarda l’acqua, inoltre, il guadagno sarà doppio. In prima istanza si contribuirà a raggiungere l’obiettivo 6. Ogni persona sul pianeta avrà accesso ad acqua potabile se non ci sono sprechi.

Anche le finanze familiari avranno un riscontro positivo. Si risparmieranno delle quote ragguardevoli. Si unisce, quindi, l’utile al dilettevole. Ma ecco come risparmiare acqua ogni giorno per il bene del pianeta e del portafoglio.

Alcuni semplici suggerimenti

I costi della bolletta si riferiscono non solo al consumo vero e proprio. Ci sono delle spese sacrosante relative alla manutenzione degli impianti idrici. L’unico punto dove si può incidere in maniera significativa sono i litri che si utilizzano ogni giorno. Innanzitutto bisogna controllare il contatore di tanto in tanto. Avere contezza dei consumi darà un feedback importante.

Quando si scongelano degli alimenti è buon uso non metterli sotto un getto costante di acqua. È consigliabile tirarli fuori un po’ prima e lasciare che si scongelino. Se si possiede un pesce rosso, è necessario riutilizzare l’acqua sporca della boccia. La si può usare per annaffiare le piante. È indispensabile avviare la lavatrice solo a pieno carico in modo da non eseguire eccessivi lavaggi.

Invece di fare un bagno, è consigliabile fare una doccia. Il risparmio di acqua è enorme se la doccia stessa non ha una durata eccessiva. Se i rubinetti perdono, è necessario ripararli al più presto. Quando ci si lava i denti o le mani, è necessario chiudere il getto d’acqua.