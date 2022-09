A Piazza Affari il podio dei migliori titoli azionari vede Azimut sul gradino più alto. A seguire Stellantis e Buzzi Unicem. Questa classifica, riportata su riviste specializzate, è stata ottenuta andando a considerare i seguenti aspetti: dividendo distribuito, sottovalutazione, utili/fatturato passato e futuro, situazione finanziaria.

Nel suo complesso, quindi, questa valutazione dà una visione d’insieme che potrebbe aiutare l’investitore a fare le sue scelte sempre tenendo conto del suo profilo di rischio.

In questo report analizziamo il titolo Buzzi Unicem. Infatti, una delle migliori azioni potrebbe essere sul punto di scattare al rialzo.

Il titolo visto dagli analisti

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Buzzi Unicem risultano essere sottovalutate.

Ad esempio, in termini dei multipli degli utili, rapporto prezzo/utili, il titolo è a sconto di oltre il 40% rispetto alla media dei suoi competitors. Lo stesso livello di sottovalutazione, poi, è anche confermato dal Price to Book ratio. La società, poi, gode di livelli di valutazione interessanti, con un rapporto prezzo su fatturato relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Particolarmente interessante è anche l’indice di liquidità, che risulta essere superiore a 2. Se a questo dato, poi, si aggiunge che il rapporto tra debito e capitalizzazione è pari a circa il 25%, ne consegue che la situazione finanziaria di Buzzi Unicem è molto buona.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, anche gli analisti hanno un giudizio molto positivo sul titolo. Il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 45% circa. Tuttavia, va notato che le raccomandazioni degli analisti presentano un’ampia dispersione dei prezzi obiettivi medi presentati.

Una delle migliori azioni potrebbe essere sul punto di scattare al rialzo

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 21 settembre a quota 15,285 euro, in rialzo dello 0,89% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, le quotazioni hanno raggiunto la massima estensione ribassista in area 14,855 euro della proiezione ribassista in corso (linea continua). Ci sono, quindi, elevate probabilità che il titolo inverta la tendenza al rialzo. Inoltre, area 14,855 euro già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni.

Una prima conferma dell’avvenuta inversione si potrebbe avere con una chiusura giornaliera superiore a 15,6 euro. In questo caso potrebbe essere molto probabile un rimbalzo fino in area 16,95 euro – 17,195 euro. Solo una chiusura giornaliera superiore a questa area di prezzo, però, potrebbe spingere il titolo Buzzi Unicem verso gli altri obiettivi indicati dalla linea tratteggiata.

