Sarà facile accendere il camino in casa con la legna giusta e messa bene

Si avvicina il periodo in cui bisogna accendere la legna per chi ha camino o stufa. Ogni legno ha le sue caratteristiche particolari ed è più o meno adatto per essere utilizzato nel camino aperto oppure nella stufa.

Vediamo anche come e perché sarà facile accendere il camino in casa, scegliendo il tipo di legname adatto e il metodo più semplice per alimentare il fuoco.

Il momento migliore per acquistare la legna

Prima ancora di accendere la legna nel camino, bisogna procurarsela. Oggigiorno si è abituati a fare le cose sempre all’ultimo momento. Così con l’arrivo del freddo si acquista anche il materiale di combustione. Se qualcuno utilizzasse le stufe a pellet, allora sarebbe quest’ultimo da cercare all’ultimo momento. In questo modo si paga un prezzo maggiore, perché si acquista nel momento in cui più forte è la domanda e i prezzi salgono.

Per quanto riguarda poi la legna, il momento migliore d’acquisto sarebbe l’estate. Ci troviamo con l’inverno ancora lontano, il clima è molto caldo, e ci permette di essiccare convenientemente la legna appena tagliata. Così facevano anticamente, pensando alla stagione fredda ed umida. Inoltre, era possibile scegliere anche il tipo di legna che andava meglio per le proprie esigenze.

Prima di accendere stufe o camini, bisogna ricordarsi che c’è da fare una pulizia, oltre che al camino, anche alla canna fumaria.

Quella più adatta per camino e stufe

Il camino e la stufa hanno due caratteristiche diverse. In genere il camino è aperto, mentre la stufa è chiusa. Per questo motivo sono da preferire, per il camino, quei tipi di legna che non scoppiettano, lanciando scintille. Un tipo di legna che scoppietta è il castagno. Produce un buon calore, ma per il camino è poco adatto. Meglio invece per la stufa chiusa. Anche le conifere, come pini e abeti potrebbero lanciare scintille a causa della presenza di resina.

La legna che più si presta per il camino è quella di quercia. Con questo nome si comprendono il rovere, il cerro, il leccio e altri. Ha una struttura ben compatta, rilascia bene il calore e in modo uniforme, ed ha in definitiva una resa elevata.

Anche il legno di faggio è molto indicato per il camino, come per la stufa. Solo che si consuma più rapidamente rispetto a quello della quercia. In compenso produce più calore.

Con questo metodo sarà facile accendere il camino in casa

Il modo più conveniente per accendere il fuoco nel camino sarebbe quello inverso. Una volta creata la pila di legna, in genere si accende partendo dal basso. In questo modo la legna si consuma più velocemente. Invece bisognerebbe mettere le esche d’accensione in alto, accanto a legnetti di abete e pino. Il fuoco, in pratica, invece che salire, comincerebbe a scendere gradatamente, fino ad arrivare ai ceppi di quercia più bassi.

In questo modo la combustione è più controllata e la legna dura molto di più. Inoltre il calore che si genera, è ben distribuito gradualmente.

