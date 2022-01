Facebook è un social network che attira milioni di nostri connazionali. Ogni giorno, in tanti interagiscono con gli amici virtuali sui più disparati argomenti. Una bella vetrina per conoscere nuove persone e magari per ristabilire i rapporti con conoscenti dell’infanzia.

Fa piacere, ad esempio, quando si compiono gli anni, vedere la propria bacheca invasa da messaggi di auguri. Utile perché permette agli utenti di non dimenticare gli amici inondando il festeggiato di messaggi di buon compleanno che probabilmente non avrebbe ricevuto. Così come scoprire chi sia andato a controllare il nostro profilo. Anche quando si posta un’opinione è piacevole leggere i commenti di chi, in maniera educata, voglia aggiungere il proprio parere su una determinata questione.

E se qualcuno invece esagera con le sue interazioni? È normale interrogarsi a proposito di come impedire su Facebook che qualcuno faccia nella bacheca privata questa azione fastidiosa.

E antipatico aprire il social network e scoprire, sempre sulla propria bacheca, che qualcuno ci abbia taggato, di solito insieme a tante altre persone, con post che spesso sono pubblicitari. E senza il nostro consenso. Occorre sapere che, in realtà, sarebbe bastato spuntare una fondamentale voce nelle impostazioni per impedire tutto questo.

Come impedire su Facebook che qualcuno faccia nella bacheca privata questa azione fastidiosa

Per fortuna, non è difficile sottrarsi ai tag che danno fastidio. Sarà sufficiente selezionare sul proprio cellulare l’icona di Facebook e poi aprire il Menu (in genere è in alto a destra su Android o in basso a sinistra su iOS, rappresentato da tre lineette orizzontali). Da lì, si devono far scorrere le voci fino a raggiungere quella che riguarda Impostazioni e Privacy e cliccare sulla specifica “Impostazioni”. Anche in questo caso si deve far scorrere il menu fino a Pubblico e visibilità. A questo punto basta selezionare “Profilo e aggiunta di Tag”. Fatto questo, occorre concentrarsi sulla sezione “Vuoi controllare i post in cui ti taggano prima che il post sia visualizzato sul tuo diario?”. Qui va attivata la levetta facendola diventare blu e il gioco è fatto.

Chi vuol taggare resterà in attesa della approvazione

Quando uno deciderà di taggarci, il suo post resterà in sospeso e non visibile sulla bacheca del taggato fino a quando non sarà quest’ultimo a dare il consenso. Ovviamente, l’autore del tag potrà, sulla sua bacheca, pubblicare tranquillamente il post. Chiaramente, quando si vorrà ripristinare la funzione e consentire che chiunque, automaticamente, ci tagghi anche sul nostro profilo, dovremo ripetere il procedimento. Basta deselezionare la levetta facendola ritornare grigia. Come sempre, i social possono essere nostri amici, ma è importante conoscerli bene per modellarli a nostro uso e consumo. Così impediremo agli altri di fare cose che non vorremmo nelle nostre pagine.