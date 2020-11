Quando si buca un lenzuolo matrimoniale, è sempre spiacevole doversene occupare. Magari è un pezzo del corredo a cui teniamo. Se sono le lenzuola dei figli a stracciarsi, li vediamo tristi. Ma qualche volta non si può fare a meno di eliminare quel che inevitabilmente si consuma.

Se si possiede una macchina per cucire, ecco però qualche idea per riparare la biancheria letto. Una piccola guida su come salvare le parure realizzata dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Il buco? Si genera dal lavaggio

Ogni paio di lenzuola dovrebbe essere lavato per suo conto, con le sue federe e basta. Per una questione di igiene, meglio non riempire troppo il cestello della lavatrice. Ma anche perché spesso è proprio la presenza di altri capi di abbigliamento che può creare delle tensioni, degli inciampi e favorire gli strappi.

Se le lenzuola sono di lino o preziosamente ricamate, bisognerebbe inserirle in lavatrice con una precisa tecnica, per preservarle più a lungo. Prendere un angolo e sollevare il braccio in sinistro alto, in modo che il lenzuolo si presenti come una bandiera senza vento. Afferrarlo con l’altra mano all’altezza del petto, poi piegare a fisarmonica. Infilare le due lenzuola della parure, così ripiegate in lavatrice, insieme alle federe.

Come riparare subito un lenzuolo bucato

Se il buco è al centro, tagliare il lenzuolo con delle forbici da tessuto e ricucire rivoltando le estremità, in modo che i due lati rovinati dallo strappo finiscano sui lati esterni. I lenzuoli moderni sono sempre abbondanti, dunque dovrebbe bastare questo. Rifilare leggermente con le forbici e fare orli laterali molto sottili.

Se il lenzuolo rovinato è un matrimoniale piccolo, o un singolo, fare la stessa operazione. Ma aggiungendo delle strisce di cotone colorato a contrasto (rosa, azzurro verde a righe, oppure anche scozzese) sui lati.

Se avanza del tessuto colorato, si possono applicare delle strisce più piccole sul lato corto delle due federe. Se il danno è molto grave è utile tenere da parte dei lenzuoli scartati per effettuare questo genere di riparazioni.

La riparazione delle federe lise

Come riparare subito un lenzuolo bucato lo abbiamo appreso. Ma se a stracciarsi in lavatrice è invece la federa di una antica parure?

Se il danno avviene sul lato liscio, tagliarla via con le forbici e sostituire il tessuto. Si può farlo anche inserendo un colore differente, per esempio grigio perla. La parure diventerà stile country, con le federe bicolori.

Si può anche decidere di utilizzare il lenzuolo di sotto grigio perla, per prolungare vita al prezioso ricamo della nonna. Se il danno è molto grave e riguarda la parte ricamata, ridurla più possibile. Si può cucirla su una federa grigio grigio perla o al verde salvia. E applicare un nastro di questo colore sulla federa sana, in modo da mantenerle idealmente collegate.