Un figlio o un nipote adolescente sono in crisi? Forse hanno bisogno di rinnovare il proprio spazio. Genitori e nonni sono disposti ad accontentare qualche desiderio, ma solo se la cosa non comporta grandi spese.

Trasformare la stanza di un ragazzo è una cosa che non passa necessariamente per il portafoglio. Bisogna solo osservare le sue passioni. Armarsi di martello e trapano. E seguire i consigli degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Lasciamolo sfogare sui muri

La sua carta da parati è decisamente datata, il deposito dei giocattoli non serve più e la scrivania potrebbe avere un aspetto più adulto. Per un ragazzo che vive in un paese serve uno spazio dal look urbano. Basta togliere intonaco e pittura nella sua stanza, lasciando i mattoni al vivo. Oppure dipingendo di bianco ottico o di grigio fumo le pareti e anche il pavimento, con colori resistenti.

Bisogna dargli il permesso di sfogarsi con scritte, disegni e graffiti, pensando ai murales urbani. Oppure lasciare la vecchia carta da parati, ma dandogli il permesso di sporcarla con spray, foto ritagliate, etichette, sticker.

Come stupire i figli adolescenti con una camera a tema

Che le pareti siano decorate o no, è ora di agire. Sospendiamo al muro ganci, viti e zanche: tutti i supporti che servono per esporre le sue collezioni. O qualsiasi cosa lo appassioni, dagli attrezzi sportivi ai cimeli musicali, dalle medaglie agli skateboard. Ridipingere o buttare via la cameretta azzurra è importante

È certo che come guardaroba vorrebbe un semplice armadio di metallo da ferramenta, come quelli che si vedono negli spogliatoi delle fabbriche e nei corridoi delle scuole. Starà poi a lui coprirlo di adesivi su ogni centimetro interno ed esterno, dando sfogo alla sua creatività.

Portiamolo lontano da qui

Per un appassionato di surf, liberare una parete (non sopra il letto) e dedicarla alle tavole. Dietro la spalliera del letto ci vogliono un enorme poster o un murale in stile hawaiano, conchiglie, vecchi trofei e collane a fiori di plastica.

Se la passione è il pugilato, il letto di ferro va dipinto di rosso e le lenzuola stanno meglio nere. La stanza è come un ring: contiene librerie con guantoni usati, tavolo e il sacco da box sospeso al soffitto.

Se la passione è la musica, fare spazio in un angolo e creare un rialzo di 20 cm, un piccolo palcoscenico con le pareti colorate. Illuminarlo a dovere mentre suona la batteria o le chitarre e decorare con poster e foto dei suoi divi.

Ma se va matto per lo skateboard, quel che serve è una parete con tanti ganci, per appenderli tutti. Quando si stuferà, li userà come scaffali per i libri.

C’è porta e porta

Come stupire i figli adolescenti con una camera a tema. Se l’animo è artistico, la parete dietro il letto è destinata agli esperimenti di pittura a spruzzo selvaggio.

Ma se ha la vena del romanziere, per sorprenderlo basta dipingere una finta porta, semi aperta, con finto architrave e battiscopa.

Per gli appassionati di calcio, la camera contiene solo letto, armadio, bigliardino. Dipingere di bianco la porta interna della camera e decorarla sui lati con rete da pescatore chiara. Gli ricorderà l’incrocio dei pali.