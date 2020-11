In questo articolo, il Team di ProiezionidiBorsa si rivolge a tutti i Lettori che affidano il riscaldamento degli ambienti casalinghi alle stufe a pellet. Tra gli strumenti più in voga, soprattutto negli ultimi anni, la stufa a pellet si presenta come un apparecchio molto simile alla stufa a legna e che utilizza come combustibile solido il pellet. Considerato anche uno strumento ecologico, in quanto il pellet viene ottenuto, normalmente, dalla lavorazione degli scarti del legno.

Nonostante le molteplici qualità dell’apparecchio, però, l’utilizzo della stufa a pellet può provocare anche un inutile spreco di energia e un conseguente aumento della spesa per il riscaldamento. Ma come difendersi da questo pericolo? Una volta scelta la tipologia di riscaldamento più adatta per la casa è opportuno cercare di ottimizzare tutte le spese. Può succedere, infatti, per a causa di diversi fattori, la stufa stia consumando molto più di quello che dovrebbe. Ecco qualche piccolo consiglio per delle scelte più consapevoli.

3 consigli pratici per capire se la stufa sta consumando più del dovuto

Innanzitutto, un consumo eccessivo di pellet potrebbe essere procurato proprio dalla qualità di pellet scelto. Generalmente, il pellet chiaro è il più consigliato. Inoltre, da tenere sotto controllo anche l’umidità del pellet. Più sarà umido e più brucerà velocemente. Questo aspetto è da tenere bene in mente non solo quando si acquista il materiale ma anche quando e soprattutto dove si conserva. Sconsigliati, neanche a dirlo, gli ambienti umidi.

Controllare il tiraggio della canna fumaria può essere una buona regola per evitare che la stufa consumi troppo. Un tiraggio eccessivo, induce a creare più combustione. Infine, è opportuno porre attenzione alla temperatura che si vuole raggiungere ma anche all’ambiente circostante. Installare la stufa a pellet in una casa con infissi non idonei farà inevitabilmente lievitare i consumi. Per cui, occhio anche all’ambiente circostante.

