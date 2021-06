Molti non ci pensano ma è questo il divertente modo economico e semplice per abbellire in maniera unica la casa

Con l’arrivo della stagione estiva in molti desiderano arredare in maniera unica e inimitabile la propria casa.

Per farlo in maniera economica e divertente sarà possibile imparare a realizzare dei magnifici mazzetti di fiori. Infatti, riciclando dei fiori secchi sarà possibile dare vita a dei bouquet meravigliosi.

Cestini bellissimi pieni di bouquet ottimi per essere regalati agli amici o per abbellire la casa.

In molti potrebbero pensare di trovarsi di fronte ad un’attività complessa, in realtà è facilissimo.

Sarà sufficiente possedere cinque rose, alcune foglie, dei rametti fioriti di camomilla, dei rametti di statice o semprevivi e un cestino di vimini. Nel caso in cui si volesse è anche possibile utilizzare anche dei rametti di gypsophila.

Per comporre i bouquet si consiglia di partire dal fiore centrale, la rosa. Attorno alla rosa, poi, si potranno aggiungere gli altri fiori. Per prima cosa si consiglia di cominciare a sistemare i semprevivi. Per dare volume al bouquet, poi, si consiglia di aggiungere i rametti di gypsophila.

I rametti con i fiori di camomilla andranno, poi, disposti in modo casuale e attorno posizionate le foglie. Per quanto riguarda le foglie si consiglia di utilizzarne di molto grandi, saranno perfette anche quelle dell’aspidistra.

Il mazzolino così creato, poi, andrà tenuto insieme con un filo di cotone o utilizzando lo stesso gambo del fiore.

Utilizzare, poi, il cestino di vimini per sistemare i bouquet accostandoli senza, però, comprimerli eccessivamente. Ecco perché anche se molti non ci pensano ma è questo il divertente modo economico e semplice per abbellire in maniera unica la casa.

Semprevivo

Tra i fiori recisi, il più classico e facile da fare seccare è il semprevivo. È un fiore di diversi colori che, se essiccato correttamente, può mantenere inalterata la sua bellezza per un periodo di oltre i dieci anni.

Per effettuare correttamente l’essiccazione si consiglia di tagliarlo durante la fioritura e sistemarlo in un luogo chiuso, all’ombra e areato.

Dopo circa un mese legato a testa in giù il semprevivo sarà perfetto per essere utilizzato in mille composizioni diverse tra loro.

