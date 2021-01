In molti conoscono la carta vetrata come un materiale però riservato a pochi. È infatti visto come un vero è proprio attrezzo utilizzato in lavori e nel fai da te che richiedono un certo impegno. È associata soprattutto alla lavorazione dei metalli, per esempio per limarli o per levare la ruggine. Tuttavia questo materiale può essere impiegato in molti modi alternativi nella vita di tutti i giorni. Infatti nessuno sa che la carta vetrata può risolverci tutti questi problemi quotidiani.

Le scarpe

Avremmo potuto mai pensato di associare scarpe e cartavetrata? Oggi scopriremo che invece può risultarci molto utile. Se abbiamo delle scarpe in camoscio infatti potremmo utilizzare proprio questo materiale per pulire al meglio. E non solo perché possiamo far scomparire eventuali graffi. Basta prendere un pezzetto di carta vetrata e strofinare leggermente. Successivamente utilizziamo uno spazzolino da denti per rimuovere i residui. Vedremo sorprendentemente come ogni segno sarà sparito. Inoltre può aiutarci nel caso in cui avessimo delle scarpe con una suola troppo scivolosa. Infatti strofinarla con la carta vetrata permetterà di renderla più ruvida e quindi di avere un attrito maggiore con le superfici.

È non finisce qui

Non riusciamo ad aprire in nessun modo un barattolo? Utilizziamo la carta vetrata come aiuto, grazie ai suoi piccoli denti il tappo non potrà scapparci. Sempre in cucina possiamo risolvere un problema comune a tutti. Stiamo parlando dei taglieri di legno usurati. Questi spesso presentano tagli e graffi dovuti alle lame dei coltelli che adoperiamo. Oltre al lato estetico dobbiamo considerare che proprio all’interno di queste lesioni possono crescere microorganismi. Da questo può salvarci proprio la carta vetrata. Se strofinata sul tagliere levigherà il legno e i graffi spariranno così sarà tornato come nuovo e sarà più difficilmente un covo di batteri.

Nessuno sa che la carta vetrata può risolverci tutti questi problemi quotidiani di cui abbiamo parlato. Ora che li conosciamo mettiamoci all’opera!