Come ringiovanire 10 anni mettendo il fard nel modo giusto come Hailey Bieber-foto da Instagram

Il fard veniva chiamato dalle nostre nonne “salute” proprio perché dona un bel colorito contrastando il pallore. Bisogna, però, saperlo usare nel modo giusto e come vedremo potrebbe anche ringiovanire i nostri lineamenti.

Per applicare correttamente il fard occorre basarsi sulla forma del proprio viso. Inoltre vedremo un trucco leggero e giovane che ha sfoggiato ai Grammy 2022, una maestra nell’uso del fard, Hailey Bieber. Anche il colore ha una certa importanza e vedremo come texture e colorazione fanno parte della giusta tecnica per applicare il blush.

Come ringiovanire 10 anni mettendo il fard: il colore come tecnica

I toni del rosa sui visi con pelle più chiara. Su TikTok, ad esempio, sta spopolando il trucco “Cold Girl” che consiste nelle gote rosa per effetto del freddo. I toni aranciati donano invece a chi ha la pelle più scura o abbronzata.

Dove applicare il fard su un viso tondo

Chi ha un viso di forma tondeggiante dovrebbe ottennere l’effetto di far risaltare il volume degli zigomi e si può dunque utilizzare un delicato rosa pesca. Applicchiamo il fard con un pennello abbastanza fine. Ricordiamo di scaricare un po’ di colore su un pezzo di carta asciugamano picchiettando il pennello prima di portarlo al viso. Ora partendo dagli zigomi e verso le tempie disegniamo piccole circonferenze e poi sfumiamo. Se vogliamo una guida, sorridiamo mentre applichiamo il fard e seguiamo la sporgenza dello zigomo partendo però dalla metà dell’occhio.

Viso ovale come applicare il blush

Il blush va applicato in questo caso ottenendo l’effetto di allargare il viso. Prendiamo quindi il pennello e applichiamolo sotto agli zigomi sulle guance sfumando verso le orecchie. In questo modo contrasteremo la dimensione della lunghezza del viso.

Viso di forma quadrata: come valorizzarlo con il fard

Il nostro scopo è ammorbidire il contorno delle mascelle. Posizione sorridente e pennello del fard sulla parte paffuta circolare degli zigomi. Sfumiamo andando verso il ponte del naso.

Viso a cuore la tecnica della “C”

Prendiamo il fard e sfumiamo da sotto le guance formando una “c” che arriva sino alle tempie. In questo modo andiamo a strutturare la mascella e dargli volume.

Effetto giovinezza con il make up di Hailey Bieber

Per un trucco alla Hailey Bieber effetto freschezza, bisogna non eccedere nei prodotti di contouring e procurarsi un blush rosa pesca. Finish rigorosamente opaco per dare l’effetto “baciate dal sole”, ossia quando diventiamo rosse per il primo sole. Il blush va applicato, mentre ridiamo, sulla parte degli zigomi che si gonfia andando verso il naso. Se abbiamo superato i 50 o i 60 anni meglio utilizzare un prodotto in crema od un blush water. La polvere definisce le rughe che è l’effetto opposto di quello che ci prefiggiamo. I make up artist, nel caso non avessimo sotto mano un prodotto liquido od in crema, consigliano di miscelare una punta di siero con un po’ di polvere del fard. Ecco quindi come ringiovanire 10 anni mettendo il fard in questo modo.