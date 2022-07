Sfoggiare un bel vestito se siamo invitate a un matrimonio o truccarci per esaltare la bellezza dello sguardo ci fanno sentire più sicure. Di solito facendo shopping scegliamo con cura i capi da comprare. Un buon tessuto, un modello alla moda e un prezzo adeguato ci faranno decidere sull’acquisto. Soprattutto, però, l’abito che abbiamo adocchiato dovrà starci bene addosso.

Per quanto riguarda il make up, può nascondere delle imperfezioni ma esaltare la bellezza di occhi o bocca. È importante scegliere prodotti di qualità per evitare irritazioni.

Truccarci bene e vestirci con stile, però, sarebbero insufficienti a farci sentire a nostro agio se i nostri capelli sono rovinati.

Purtroppo anche un capello all’apparenza forte e resistente potrebbe rovinarsi per vari motivi. Ad esempio, la salsedine, la luce del sole, la decolorazione fatta in casa. A tutto ciò aggiungiamo la temperatura alta del phon, l’uso frequente di uno shampoo aggressivo o del ferro e della piastra.

Una maschera nutriente

La chioma stressata si presenta sfibrata e debole. Vediamo ora come rinforzare i capelli rovinati con i rimedi naturali senza usare le uova. Tra quelli tramandati dalle nonne ci sono gli impacchi con miele e olio. Queste sostanze nutrienti potrebbero aiutare a rendere i capelli più corposi e morbidi. Mescolarli in parti uguali, applicare il composto sui capelli, evitando la zona delle radici e lavare dopo 15 minuti. In alternativa, frullare un po’ di polpa di avocado con qualche goccia di olio di oliva.

Per preparare una maschera più elaborata e utile allo scopo prepariamo:

50 g di olio di cocco;

5 g di burro di cacao;

5 g di burro di Karitè;

10 ml di miele;

mezza banana.

Come rinforzare i capelli rovinati con i rimedi della nonna senza uovo

Mescolare l’olio di cocco con un bastoncino per ammorbidirlo oppure scaldarlo per qualche secondo a bagnomaria. Unire tutti gli ingredienti e amalgamare. Ora inumidire i capelli e applicare la maschera evitando le radici. Lasciare in posa 15 minuti e lavare con shampoo delicato. Si potrebbe usare un balsamo in crema oppure applicare qualche goccia di olio di cocco. In questo caso, massaggiare i capelli con le dita e poi asciugare. Il phon dev’essere a una temperatura medio-bassa e il getto d’aria dall’alto verso il basso.

Ognuno degli ingredienti usati ha proprietà nutrienti e ammorbidenti. Pensiamo, ad esempio, al burro di Karitè. Questo prodotto è molto utile specialmente in inverno sulla pelle secca e screpolata delle labbra, delle mani e anche dei talloni.

Quindi, per sfoggiare una bella chioma possono servire alcuni ingredienti di facile reperibilità.

