Chi ha mai detto che in questo periodo di pandemia non si possa guadagnare. Anzi potrebbe essere l’occasione per cominciare un modo nuovo di fare soldi. Ecco allora 3 idee geniali e per tutti, su come fare soldi partendo da zero e senza muoversi da casa.

La situazione in Italia

In Italia per fortuna c’è chi comincia a riscoprire alcune forme di commercio che all’estero vanno molto forte, come ad esempio l’e-commerce. Ci sono delle persone che hanno aperto dei negozi virtuali e hanno cominciato bene il loro business. Sono nati così i grandi colossi in Cina di Alibaba e in America di Amazon. In Italia ci stanno provando con successo soprattutto nel settore degli alimenti DOP e del vino. Ecco allora 3 idee geniali e per tutti su come fare soldi partendo da zero e senza muoversi da casa.

Apriamo un commercio in vendita rappresentata

Possiamo aprire un negozio in drop-shipping, sarebbe a dire senza avere niente da vendere direttamente. In pratica si tratta di vendere prodotti on-line, prodotti di varie aziende con le quali si stipulano degli accordi. Il negozio virtuale rappresenta sul web prodotti che appartengono a diverse aziende. Quando si ha una richiesta, si contatta l’azienda che pensa alla spedizione.

Scrivere un libro

Se siamo a casa e abbiamo del tempo a disposizione allora una possibilità concreta è quella di scrivere un libro. Un libro ci permette di muovere la nostra parte creativa e di impiegare il tempo a disposizione in modo profittevole. Si tratterebbe solo di dare un’occhiata ai temi più richiesti, in modo tale da garantirci un pubblico di lettori.

Ci sono poi piattaforme che permettono la pubblicazione del nostro lavoro, come ad esempio Amazon, garantendo delle percentuali sulle vendite.

Guadagnare con il commercio per affiliazione

Creando un sito web o un blog si potrebbero introdurre dei riferimenti su dove acquistare determinati prodotti. Si tratta dell’Affiliate Marketing, fare pubblicità sul proprio sito a prodotti venduti da grandi piattaforme, guadagnando delle percentuali sulle vendite. E’ un metodo che se ben praticato, permette di realizzare dei guadagni interessanti.

Ecco allora svelato come concretamente si può guadagnare del denaro impiegando in modo profittevole il tempo, stando a casa.