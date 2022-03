A volte, per la fretta, si potrebbe decidere di non misurare un paio di scarpe in negozio. O peggio, quel modello di scarpe acquistato online, che sembrava tanto comodo, si è rivelato essere più grande del previsto. Cosa fare? Restituirle o regalarle potrebbero essere due delle opzioni plausibili. In realtà, c’è ancora la possibilità di rimediare. L’importante è sapere come calzare delle scarpe troppo grandi spendendo solo pochi euro, che è proprio quel che illustreremo in questa breve guida.

Sfatiamo qualche falso mito

A volte si consiglia di mettere un po’ di ovatta o di cotone in prossimità della punta delle scarpe, in modo tale da riempire lo spazio in eccesso. Ovviamente, non è una soluzione ideale. Non solo è molto scomoda, ma con il tempo, specialmente in caso di pioggia e umidità, finirà per far emanare un cattivo odore alle calzature.

Meglio anche evitare di idratare con l’olio le scarpe in pelle. Servirà a poco anche se non, a lungo andare, a rovinarle una volta per tutte. Qual è quindi la soluzione migliore da adottare?

Come calzare delle scarpe troppo grandi spendendo solo pochi euro ed evitare di regalarle o chiedere il reso

Il segreto è apporre delle mezze solette alle scarpe troppo larghe. Basterà posizionarle sotto l’avampiede ed ecco che le si potranno calzare quasi alla perfezione. Questo metodo è raccomandato se le scarpe sono più larghe di massimo mezza taglia. Altrimenti, potrebbe non bastare.

In tal caso, infatti, sarà opportuno acquistare anche dei salvatalloni e posizionarli nell’incavo posteriore delle décolleté. Assieme alle mezze solette, faranno in modo che il piede resti fermo e saldo all’interno della scarpa. Ecco, dunque, che si potrà indossare comodamente una scarpa di mezza o addirittura una taglia più grande spendendo solamente pochi euro.

