Nelle regole della corretta e sana alimentazione, verdure e ortaggi occupano un posto fondamentale. È grazie a loro se possiamo fare scorta di vitamine e minerali fondamentali per la salute e depurare l’organismo. Mangiare sano, però, non implica che dobbiamo rinunciare al gusto e a sapori che fanno impazzire il palato. Ad esempio per cucinare gli spinaci e creare un piatto allo stesso tempo leggero e sfizioso servono solo pochi ingredienti. È il momento di scoprire quali sono e di trasformarli in una ricetta che ci farà davvero innamorare.

Gli ingredienti per il tortino di spinaci ai semi di lino

L’ingrediente principe della nostra ricetta saranno gli spinaci. Gli spinaci sono ricchi di acido folico e potassio, due elementi che potrebbero preservare la salute cardiovascolare. Vanno trattati con cura perché contengono acido ossalico e potrebbero inficiare la funzione di alcuni farmaci molto usati. Ma se il medico ci dà l’ok, possiamo usarli per moltissime ricette.

Un altro prezioso alleato per la salute del cuore e dell’apparato circolatorio sono i semi di lino. La concentrazione di potassio e acidi grassi di questi semi potrebbe darci una grossa mano a tenere sotto controllo il colesterolo. Anche in questo caso, però, dobbiamo stare attenti agli effetti collaterali per capire se e come mangiarli.

Se non ci sono rischi per la salute, possiamo procedere e preparare gli altri ingredienti. Per 6 tortini avremo bisogno di:

250 g di spinaci;

150 g di formaggio spalmabile light;

1 uovo;

30 g di pecorino romano grattugiato;

25 g di crusca di avena;

20 g di semi di lino;

1 spicchio d’aglio;

sale per condire.

Per cucinare gli spinaci e trasformarli in un secondo piatto con pochissime calorie servono questi ingredienti e questi semi preziosi alleati della salute cardiovascolare

Partiamo proprio dagli spinaci. Prendiamo una padella e mettiamo gli spinaci a cuocere. In pochi minuti dovrebbero appassire e rilasciare una buona quantità d’acqua. Asciughiamoli e mettiamoli da parte.

Adesso prendiamo una ciotola in cui sbattere l’uovo. Incorporiamo anche il formaggio, lo spicchio d’aglio tritato e gli spinaci. Aggiungiamo metà della crusca e metà dei semi di lino. Regoliamo di sale.

Mischiamo bene per far amalgamare l’impasto e disponiamolo in stampi da tortino. Cospargiamo, poi, la superficie con la crusca e i semi avanzati e prepariamoci per il forno.

15 minuti a 180 gradi e poi possiamo servire. Se vogliamo creare una versione meno “light”, possiamo condire i tortini con la salsa allo yogurt.

Lettura consigliata

Facciamo scorta di preziosissimi ferro e potassio con questo secondo piatto pronto in 10 minuti che non ha nemmeno bisogno del forno