Purtroppo l’inquinamento acustico fa parte della nostra vita quotidiana, tanto che a volte neanche ce ne accorgiamo.

Chi non ama per nulla i rumori, specialmente quelli di strada, non vede l’ora di rifugiarsi nella propria abitazione per avere un po’ di quiete.

Rientrati in casa ci accorgiamo di dover azionare la lavatrice e la lavastoviglie. Ovviamente questi due elettrodomestici provocano rumore e non possiamo rilassarci.

In questo articolo spieghiamo come ridurre il rumore e il ballo di lavatrice e lavastoviglie con queste semplici tecniche fai da te.

Alcuni consigli su come insonorizzare la lavatrice e la lavastoviglie, per evitare rumori e poterle azionare tranquillamente, anche di sera tardi.

Prima però dobbiamo accertarci sulle cause del rumore dei due elettrodomestici, controllando se funzionano correttamente e non abbiano nessun guasto.

Il tappeto antivibrazione

Per risolvere il problema è necessario isolare la lavatrice o la lavastoviglie dal pavimento mettendo un tappeto antivibrante e ammortizzante da acquistare direttamente su internet. È una soluzione molto pratica e veloce, perché il tappeto va semplicemente installato sotto uno dei due elettrodomestici. Una volta messo, noteremo subito una grossa differenza.

Ecco come ridurre il rumore e il ballo di lavatrice e lavastoviglie con queste semplici tecniche fai da te. La base antivibrante

Nei negozi specializzati o su internet, si possono comprare delle pedane antivibrazione per lavatrice, lavastoviglie e frigorifero dotate anche di ruote retrattili. Queste permettono anche di spostare l’elettrodomestico durante le pulizie del pavimento oppure per il trasporto.

Coprire la porta con tessuti fono assorbenti

Per rinforzare la porta della stanza adibita a lavanderia possiamo utilizzare dei tessuti fono assorbenti, utili per assorbire i rumori dentro la stanza. Possiamo acquistarli su internet e si ha la possibilità di scegliere le misure che servono. Ovviamente più tessuto usiamo e più alta sarà l’insonorizzazione.

Isolare la porta

Per isolare la porta dobbiamo evitare, se ce ne sono, gli spifferi, chiudendo le fessure e le crepe con delle guarnizioni o dei paraspifferi da mettere sotto la porta. Se ci sono crepe intorno alla porta o tra il telaio e il muro, occorre toglierle con del mastice per le pareti.